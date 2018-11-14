Kaymaklı-Çağlayan geçiş yolundaki yağmur suyu drenaj sorunu çözüldü

Lefkoşa Türk Belediyesi, Kaymaklı-Çağlayan geçiş yolundaki yağmur suyu drenaj sorununu çözdü

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Küçük Kaymaklı bölgesinde gerçekleştirdiği yağmur suyu drenaj altyapı çalışması ile İsmail Beyoğlu Caddesi’nin devamı olan ve Çağlayan’a bağlanan yolda şiddetli yağmurlar sırasında oluşan yağmur suyu drenaj sorununu çözdü.

LTB Su ve Altyapı Şubesi tarafından bölgedeki askeri birlik içerisinden geçen yolda 12 Kasım Pazartesi başlayan ve bugün (14 Kasım Çarşamba) sona eren çalışmalar çerçevesinde 110 metrelik bir mesafe içerisine 30’luk korege borular döşendi, rogar ve ızgaralar yerleştirildi. LTB’nin kendi öz kaynakları ile gerçekleştirdiği 3 günlük yağmur suyu drenaj altyapı çalışması sayesinde kış mevsiminde başkentteki sorunlu bölgelerden bir tanesi daha çözüme kavuşmuş oldu.