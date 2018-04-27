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Kayıp şehit Ahmet Derviş, Çınarlı mezarlığına defnedildi

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Kayıp şehit Ahmet Derviş, Çınarlı mezarlığına defnedildi
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Mağusa’da1963’te çalıştığı işyerinden Ağrotur’a giderken Lefkoşa’da Kaymaklı veya Baf Kapısı bölgesinde şehit edilen ve kalıntıları yıllar sonra kayıp kazıları çerçevesinde bulunarak kimlik tespiti yapılan Şehit Ahmet Derviş, bugün askeri törenle Çınarlı Mezarlığı’na defnedildi.

NAAFI Şirketinde şoförlük yaptığı sırada kayıp edilen Derviş’e ait kalıntılar, kayıp kazıları çerçevesinde Tekke Bahçesi’ndeki Ayvasıl Mezarları’ndan çıkarılmıştı.

Kayıp Şehit Derviş’in cenaze töreni Çınarlı Mezarlığı’nda saat 10.00’da başladı. Cenaze namazının kılınması sonrasında, saygı duruşu ve saygı atışı ile birlikte cenazenin sarılı olduğu bayrak Derviş’in oğlu, Derviş Kocayiğit’e teslim edildi.

Cenazeye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.

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