Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları uzmanlarca denetlendi

Adli tıp ve kimlik belirleme alanında uzman 4 kişilik bir ekip, 7 ile 10 Ocak arası, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin genetik, kimlik belirleme ve arkeoloji ekiplerinin çalışmalarını teftiş etti

Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmesi çalışmalarını inceleyen uzman ekip, çalışmaların standardına memnuniyet belirtti.



Çalışmaları yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nden (KŞK’dan) verilen bilgiye göre, adli tıp ve kimlik belirleme alanında uzman 4 kişilik bir ekip, 7 ile 10 Ocak arası, genetik, kimlik belirleme ve arkeoloji ekiplerinin çalışmalarını teftiş etti.



Tüm dünyada insan hakları ihlallerinin araştırılmasında, adli antropoloji ve arkeoloji bilim dalını uygulayan sivil toplum örgütü Arjantin Adli Antropoloji Ekibi’nin (EAAF’ın) Kimliklendirme Koordinatörü ve Uluslararası Kızıl Haç’ın Adli Tıp Danışma Kurulu üyesi Dr. Mercedes Salado, son yıllarda yapılan tüm önerilerin KŞK adli tıp ekibi tarafından başarı bir şekilde uygulamaya konduğunu ifade etti.



İspanya ve Portekiz Adli Tıp Genetikçileri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Lourdes Prieto, karmaşık vakaların incelenmesinde kullanılan standarttan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



EAAF Genel Direktörü Dr. Luis Fondebrider, kayıp kalıntılarının bulunmasının zaman geçtikçe zorlaşmasıyla birlikte, soruşturma aşamasının ileriki yıllarda kritik bir rol alacağını kaydetti.



Eski KŞK Kimliklendirme Koordinatörü Dr. Maria Morcillo, KŞK’nın uluslararası standartlarda yürüttüğü çalışmaların pek çok ülke tarafından takdirle karşılandığını ve referans olarak kullanıldığını ifade etti.