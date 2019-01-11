banner255
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
Mandalinalı ve lezzetli 10 tarif
5 0
Bir günde yarım metre kar yağacak
Bir günde yarım metre kar yağacak
20 0
 
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
İnsan Doğasının Acı Gerçekleri
25 0
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
Kalp çarpıntısını tetikleyen nedenler
232 0
'Kaş yapayım derken göz çıkarmak’ bu olsa gerek
'Kaş yapayım derken göz çıkarmak’ bu olsa gerek
44 0
Piro ara verme düşüncesinde
Piro ara verme düşüncesinde
216 0
Enerji Dostu İpuçları
Enerji Dostu İpuçları
44 0
banner82

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları uzmanlarca denetlendi

banner27

Adli tıp ve kimlik belirleme alanında uzman 4 kişilik bir ekip, 7 ile 10 Ocak arası, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin genetik, kimlik belirleme ve arkeoloji ekiplerinin çalışmalarını teftiş etti

banner210
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmaları uzmanlarca denetlendi
banner215

Kıbrıs’ta 1963-1964 ve 1974’te meydana gelen olayların sonucunda kayıp olarak listelenen şahısların, gömü yerlerinden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve iade edilmesi çalışmalarını inceleyen uzman ekip, çalışmaların standardına memnuniyet belirtti.

Çalışmaları yürüten Kayıp Şahıslar Komitesi’nden (KŞK’dan) verilen bilgiye göre, adli tıp ve kimlik belirleme alanında uzman 4 kişilik bir ekip, 7 ile 10 Ocak arası, genetik, kimlik belirleme ve arkeoloji ekiplerinin çalışmalarını teftiş etti. 

Tüm dünyada insan hakları ihlallerinin araştırılmasında, adli antropoloji ve arkeoloji bilim dalını uygulayan sivil toplum örgütü Arjantin Adli Antropoloji Ekibi’nin  (EAAF’ın) Kimliklendirme Koordinatörü  ve Uluslararası Kızıl Haç’ın Adli Tıp Danışma Kurulu üyesi Dr. Mercedes Salado, son yıllarda yapılan tüm önerilerin KŞK adli tıp ekibi tarafından başarı bir şekilde uygulamaya konduğunu ifade etti.

İspanya ve Portekiz Adli Tıp Genetikçileri Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Lourdes Prieto, karmaşık vakaların incelenmesinde kullanılan standarttan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EAAF Genel Direktörü Dr. Luis Fondebrider, kayıp kalıntılarının bulunmasının zaman geçtikçe zorlaşmasıyla birlikte, soruşturma aşamasının ileriki yıllarda kritik bir rol alacağını kaydetti. 

Eski KŞK Kimliklendirme Koordinatörü Dr. Maria Morcillo,  KŞK’nın uluslararası standartlarda yürüttüğü çalışmaların pek çok ülke tarafından takdirle karşılandığını ve referans olarak kullanıldığını ifade etti.

İlgili Galeriler
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
Fotoğraflarla Dr. Fazıl Küçük
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.