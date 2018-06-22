Kayıp Şahıslar Komitesi Moskova'da toplantıya katıldı

CMP’den yapılan açıklamada, Moskova’daki toplantıya İnsan Hakları Başkanlığı Konseyi, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Acil Durum Bakanlığı'ndan uzmanların yanı sıra, bir aile derneği başkanı ve bir akademisyenin katılarak deneyimlerini paylaştığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, toplantıda CMP Üyeleri Kıbrıs projesine dikkat çekerek, kayıp kişilerin aranmasında koordineli bir mekanizmanın avantajlarının altını çizdi.
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