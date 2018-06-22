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Kayıp Şahıslar Komitesi Moskova'da toplantıya katıldı

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Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP)’nin üç üyesi, Rusya Federasyonu'ndaki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) Bölgesel Delegasyonu'nun daveti üzerine, 21 Haziran'da Rus uzmanlarla birlikte “Kayıp Şahıslar ve Ölü Organların Tanımlanması için koordineli çokuluslu işbirliği” konulu bir yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Kayıp Şahıslar Komitesi Moskova'da toplantıya katıldı
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CMP’den yapılan açıklamada, Moskova’daki toplantıya İnsan Hakları Başkanlığı Konseyi, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Acil Durum Bakanlığı'ndan uzmanların yanı sıra, bir aile derneği başkanı ve bir akademisyenin katılarak deneyimlerini paylaştığı ifade edildi.
Açıklamaya göre, toplantıda CMP Üyeleri Kıbrıs projesine dikkat çekerek, kayıp kişilerin aranmasında koordineli bir mekanizmanın avantajlarının altını çizdi.
 

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