banner255
banner69
Sebze almak yürek ister
Sebze almak yürek ister
31 0
Haspolatlılar kenetlendi
Haspolatlılar kenetlendi
364 0
 
GG'de 9 imza birden
GG'de 9 imza birden
559 1
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
Yollarımız böyle tedbirsizliği kaldırmaz
50 0
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
Ocak, Gürcistan'dan takviye yaptı
142 0
99 0
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
Geçitkale Belediyesi’ne alkış
530 0
banner374

‘Kayıp Otobüs’ AP’de gösterildi

banner27

1964'te Larnaka'dan İngiliz Üssüne çalışmaya giderken otobüsle birlikte kaybolan ve bir daha geri dönmeyen 11 Kıbrıslı Türkün hikayesini anlatan ‘Kayıp Otobüs’ belgeseli, Brüksel'deki AP binasında gösterildi

‘Kayıp Otobüs’ AP’de gösterildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Halkın Partisi (HP) milletvekili Erek Çağatay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fikri Toros, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) temaslarda bulundu.

Temaslar çerçevesinde, önceki gün, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binasında, yönetmenliğini Fevzi Tanpınar ve senaristliğini de Raşit Pertev’in yaptığı ‘Kayıp Otobüs’ belgeselinin gösterimi de gerçekleştirildi.

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Cumhuriyet Meclisi AP Heyeti olarak İngiliz Avrupa Parlamentosu milletvekili Geoffrey Van Orden ile birlikte, etkinlikte birer de konuşma yaptı.

Belgeselde, 13 Mayıs 1964'te Larnaka'dan Dikelya İngiliz Üssüne çalışmaya giderken TG 856 plakalı otobüs ile birlikte kaybolan ve bir daha geri dönmeyen 11 Kıbrıslı Türkün hikayesini anlatılıyor.

Rumlar tarafından kaçırılarak katledilen 11 Kıbrıslı Türkün kalıntıları, Kayıp şahıslar Komitesi’nin çalışmaları sonucu 2006’da Larnaka'nın Voroklini köyündeki bir kuyuda bulunmuş ve 2009’da KKTC’de yeniden defnedilmişti.

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi (AFET ) üyeleriyle yaptıkları görüşmelerde, Kıbrıs çözüm sürecine ve Doğu Akdeniz’de devam eden gelişmelere ilişkin beklentileri de aktardı.

Cumhuriyet Meclisi AP heyeti Brüksel temasları çerçevesinde AB Komisyonundaki muhattaplarıyla da temaslarda bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.