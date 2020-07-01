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Kayıp kazıları yeniden başlıyor

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Kayıp kazıları yeniden başlıyor

Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verdiği iki toplumlu kazılara yarından itibaren başlıyor.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, “Çalışma yöntemleri, uluslararası ve yerel Covid-19 yönergelerine uygun olarak tasarlandı. Tüm KŞK personeli Covid-19 PCR tanı testinden geçmiştir” denildi.

Geçiş noktalarının yeniden açılmasıyla, KŞK’nin Antropoloji Laboratuvarı’nın 22 Haziran itibariyle faaliyetlerine yeniden başladığını da belirtildi.

Covid -19 döneminde KŞK üyelerinin, asistanlarının ve koordinatörlerin düzenli olarak video konferans yoluyla toplantı yaptığı da kaydedilen açıklamada, KŞK araştırma ekiplerinin bu süreyi bekleyen yüzlerce vakayı analiz etmek ve tamamlamak için kullandığı kaydedildi.

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