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Kayıp bekçinin akıbetini DNA testi belirleyecek

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Yenierenköy sahilinde bulunan ceset için Tarsuslu kayıp bekçi Oktay Avcı’nın babasından DNA örneği alındı

Kayıp bekçinin akıbetini DNA testi belirleyecek

Yenierenköy sahilinde geçtiğimiz pazartesi bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta denizde kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olabileceği değerlendirilen cesedin kimliği, DNA testiyle belirlenecek.

Cesedin balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiye ait olma ihtimali üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü, durumu Avcı'nın ailesine haber verdi.

Bu bilgi üzerine baba İbrahim Avcı, bazı aile fertleriyle KKTC'ye geldi.

Oktay Avcı'nın annesi Meryem Avcı, AA muhabirine, eşinin halen KKTC'de olduğunu belirterek, "Eşim cesedin oğluma ait olduğunu teşhis etti ama kesin sonuç DNA testiyle belirlenecek. Sonuçları bekliyoruz." dedi.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı (32) ve arkadaşı bekçi Ömer Özer (32), 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cesedi 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu.

Geçen pazartesi Yenierenköy sahilinde bulunan cesedin Avcı'ya ait olabileceğini değerlendiren ekipler, ailesine durumu bildirmişti.

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