“Kayda değer hiçbir önlem yok”

TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı, hükümetin önlemler paketinin bazı çıkar çevreleri için fırsatlar içeren bir önlem paketi olduğunu söyledi ve üreticiler ve işçilerle ilgili kayda değer hiçbir öneri olmadığını belirtti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, dörtlü koalisyon hükümetinin 23 maddelik ekonomi önlem paketini değerlendirdi ve TKP Yeni Güçler’in ekonominin iyileştirilmesine yönelik önerilerini açıkladı.

Parti Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında TKP Yeni Güçler Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin önlemlerinin geniş halk kitlelerini rahatlatıp koruyacak önlemler olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Bunların, orta ve dar gelirli kesimler düşünülerek hazırlanmış önlemler olmadığını dile getiren Çakıcı, “Sadece bazı işveren kesimlerine destek vermekle krizden çıkılmaz” dedi.

Üreticiyi ve emekçi kesimleri koruyacak, onların üretim yapmasının ve yaşamlarını sürdürmesinin yolunu açacak önlemlerin de hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, hükümetin önlemler paketinde üreticiler ve işçilerle ilgili kayda değer hiç bir öneri olmadığını ileri sürdü.

“Hükümetin önlemler paketinin içinde ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı da vardır. Bu asla kabul edilemez” diyen Çakıcı, hükümetin önlemler paketinin bazı çıkar çevreleri için fırsatlar içeren bir önlem paketi olduğunu savundu.

Çakıcı, bu önlemler paketinin, ülkeyi kriz ortamından çıkaracak, dövize dayalı bir yaşam sürmek zorunda bırakılan halkı sıkıntılardan kurtaracak bir önlemler paketi olmadığını vurgulayarak, hükümetin, 23 maddelik önerilerini tek tek değerlendirdi; eleştirdi ve ardından da partisinin hazırladığı tedbirler listesini okudu.

Öneriler arasında yer alan KDV indirimine gidilmesiyle, bazı fırsatçıların cebine para aktarma yolu açılmış olacağını savunan Çakıcı, döviz cinsinden kiralarda stopajın yüzde 13’ten yüzde 1’e düşürülmesi karşılığında döviz kurunun sabitlenmesi uygulamasını da “doğru adım, yanlış yöntem” olarak değerlendirdi.

Çakıcı,” Döviz kurunu krizden önceki kura sabitleyerek, kiralar Türk Lirasına çevrilmeli ve TL üzerinden kiralar yapılması teşvik edilmelidir” dedi.

Akaryakıt zamları yapılmaması dolayısıyla FİF’te ortaya çıkan açığın giderilmesi için alkol ve sarma sigara tütününde FİF artırımına gidilmesinin toplumun orta ve alt katmanlarına kriz dönemi için bir faydası olmadığını ifade eden Çakıcı, ancak yine de bu tedbirin hem sağlık hem de ekonomik açıdan yararlı olacağını belirtti.

Belirli metrekarenin üzerindeki ve özellikle havuzlu konutlarda 6 aylık süre için bir defaya mahsus ek bir vergiye ilişkin düzenleme yapılacağının açıklandığını anımsatan Çakıcı, “bu tür bir vergi uygulamasında servet düzeyi belirlenerek vergi uygulaması yapılmalıydı” dedi.

Çakıcı, emekli maaşı alıp yeni iş yapanların gelirleri için yeni vergi dilimleri üzerinden vergi hesaplaması yapılmasının geçmişte denendiğini anımsatarak, bu uygulamanın Anayasaya da aykırı olduğunu savundu.

Yükseköğretim öğrencilerinden alınacak sağlıkla ilgili kesintilerin sağlık fonuna yatırılacağı ve KKTC’de ikamet eden yabancı uyruklularda da Sağlık Fonu için ödenek alınacağının açıklanmasını ise, “bu kesintiler hep vardı ancak bugüne kadar devlet sağlıkla ilgili kesintileri alamadı. Almalıydı. Umarız bu düzenleme öğrencilerin üzerine yeni maliyet olarak yansıtılmaz” dedi.

Çalışma ve ikamet izniyle gelenlerin çocukları için asgari ücretin yüzde 5’i kadar ödenek alınmasının ise “ancak Nazi Almanya’sına yakışacak bir uygulama” olduğunu söyleyen Çakıcı, çocuk başına vergi alınmasının doğru ve adil bir uygulama olmadığını savundu.

