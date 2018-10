61 yaşında hayata veda eden siyasetin değerli isimlerinden Sonay Adem, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ailesi ve sevenlerinin gözyaşları hiç durmadı

Hayatını önceki gün kaybeden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski milletvekillerinden, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından ve TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri 61 yaşındaki Sonay Adem için Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve Adem’in özgeçmişinin okunmasının ardından oğlu Kani Adem Mazharoğlu konuşma yaptı.



“Kaybımız büyük. Dürüstlüğü çalışkanlığı ve cesaretiyle hep örnek aldığım babamı, KKTC için çalışmayı kendine görev edinmiş bir devlet adamını kaybettik” diyen Kani Adem Mazharoğlu, O’nu son yolcuğunu uğurlamaya gelenlere teşekkür etti.

Kani Adem Mazharoğlu konuşmasını “Hepimizin başı sağ olsun” diyerek bitirdi.



Ardından Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay konuşma yaptı.

“Maalesef çok acı bir gün… Çok kıymetli bir siyasetçiyi, değerli bir devlet adamını ve en önemlisi ülkesi için mücadelesini hiç bir zaman esirgemeyen bir dava adamını son yolculuğuna uğurlamak için toplandık” diyen Uluçay, Adem’in, siyasi kişiliği, siyasetteki karakteristik özelliği ile siyaset dünyasına değerler kazandıran biri olduğuna işaret etti.

Adem’in mücadele gücünün, devrimci karakterinin her zaman kendilerine öğretici olduğunu ifade eden Uluçay şöyle devam etti:



“Hem Meclis içinde, hem de Meclis dışında fikirleri ile ülkemize önemli katkılarda bulunmuş bir siyasetçi idi. Kıbrıs’ta barış mücadelesinde hiç yılmamış, Kıbrıs Türk halkı için her zaman iki bölgeli iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm amacıyla hayatı boyunca hep mücadele etmişti.

Sayın Adem'in, yaşamı boyunca vermiş olduğu mücadele, onurlu duruşu ve dünyaya bakışı bizlerin onu her zaman hatırlayacağı simgeleri olacaktır.

Hayatta ve ülkemizde barışın egemen olması için Sayın Adem'in özellikle siyasi hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalar, ülke siyasetine yapılan büyük bir kazanım olarak görülecektir. Bizler Meclis, siyaset dünyası ve Kıbrıs’ta barış mücadelesi veren tüm bireyler olarak her zaman onun siyasi duruşunu ve öğretilerini geleceğe taşıyacağız.”



Konuşmaların ardından Adem’in naaşı önünden protokol sırasına göre saygı duruşu ve saygı geçişi gerçekleştirildi.

Evli ve üç çocuk babası olan Sonay Adem, Meclis’teki törenin ardından Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra Gazimağusa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.