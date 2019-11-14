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Kayalar Balıkçı Barınağı'nda tadilat başladı

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Girne bölgesine bağlı olan ve 43 yıldır herhangi bir tamir ya da tadilat işlemi yapılamayan Kayalar Balıkçı Barınağı için adım atıldığını; Barınağın tamir ve tadilat işlerine bugün itibarıyla başlandığını duyurdu.

Kayalar Balıkçı Barınağı'nda tadilat başladı

 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık yetkilileri, barınağın olduğu yere giderek incelemelerde bulundu.

Kayalar Balıkçı Barınağı tadil ve tamir çalışmaları çerçevesinde, açık denize bakmakta olan giriş  ağzı yeniden konumlandırılacak, karayla bağlantılı olmayan ana mendirek ise eğim ve taş kompozisyonları dikkate alınarak tadil edilecek.

BARINAKLAR İYİLEŞTİRLİYOR

Açıklamada ayrıca, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından balıkçı balıklarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Bakan Oğuz,  geçtiğimiz aylarda Girne Antik Liman, Karaoğlanoğlu, Gemikonağı, Lapta ve Kayalar’daki balıkçı barınaklarında incelemelerde bulunmuş, Bakanlığın imkânları ölçüsünde gerekli desteğin verileceğini açıklamıştı. 

 

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