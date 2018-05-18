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Kavurucu sıcaklar etkili olacak

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Kavurucu sıcaklar etkili olacak
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Hava sıcaklığı 38 ºC’ye kadar çıkacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Mayıs arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde 
28 – 31 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek

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