Kavurucu sıcaklar etkili olacak

Hava sıcaklığı 38 ºC’ye kadar çıkacak.



Meteoroloji Dairesi’nin 19-25 Mayıs arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35 – 38 ºC, sahillerde

28 – 31 ºC dolaylarında seyredecek.



Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek