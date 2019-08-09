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“Katkılarınız asla unutulmayacak

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Hulusi Akar, Kıbrıs Türk halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, anıt mezarını ziyaret etti

“Katkılarınız asla unutulmayacak
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Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kıbrıs Türk halkının Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, anıt mezarını ziyaret etti.

Anıttepe’de düzenlenen törende Akar, Küçük’ün kabrine anıta çelenk bıraktı, saygı marşı eşliğinde saygı duruşunda bulundu, daha sonra da “Anıt Özel Defteri”ni imzaladı. Törene TC Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da katıldı.

Akar, Anıt Özel Defteri’nde şu düşüncelerine yer verdi:

“Zulme ve haksızlığa karşı verilen eşsiz bir mücadelenin lideri olarak, Kıbrıs Türkü’nün kalbinde yakmış olduğunuz, bağımsızlık meşalesi, demokratik ve modern KKTC’nin temelini oluşturmuştur.

Bağımsızlığı her şeyin üzerinde tutan aziz milletimizin ve onun bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı, bu onurlu mücadeledeki fedakarlıklarınızı ve katkılarınızı asla unutmayacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar olduğun gibi bundan sonra da Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olmaya devam edecek, gücünü acil milletimizin, sevgisi, güveni ve duasından olan Türk Silahlı Kuvvetleri de adada güven ve huzur ortamının teminatı olarak görevini aynı kararlılıkla sürdürecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, sizi ve ebediyete intikal etmiş tüm dava arkadaşlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz”

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