Katırcı ailesi gözyaşlarıyla uğurlandı

Kaplıca’da geçtiğimiz Cuma günü denize girerek hayatını kaybeden Katırcı ailesinin fertleri Büyükkonuk’ta düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilirken, gözyaşları adeta sel oldu

Kaplıca’da Tulumba mevkiinde denize girerek hayatını kaybeden Katırcı ailesinin fertleri dün Büyükkonuk’ta toprağa verildi.

Oldukça kalabalık bir katılımın olduğu cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Büyükkonuk’taki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin tatar, Türkiyenin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar milletvekilleri, siyasiler, belediye başkanları, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.

Cenaze namazını Din İşleri Başkanı Talip Atalay kıldırdı.

Kaplıca’da Tulumba mevkiinde Cuma günü 48 yaşındaki Ramazan Katırcı, 40 yaşındaki Filiz Katırcı, 18 yaşındaki Merve Katırcı ve 13 yaşındaki Mert Katırcı dalgalara kapılarak hayatlarını kaybetmişti.

12 yaşındaki Barış Katırcı’nın tedavisi ise hala devam ediyor.

“Hep birlikte acıyı paylaşalım”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Katırcı ailesinin acısını Kıbrıs Türk halkının yüreğinde hissettiğini, ailenin hayatta kalan tek bireyi Barış'a devletin ve toplumun el birliğiyle sahip çıkıp geleceğini kurtarması gerektiğini kaydetti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kaplıca’da Tulumba mevkiinde denizde hayatını kaybeden Katırcı ailesinin acısını Kıbrıs Türk halkının yüreğinde hissettiğini, ailenin hayatta kalan tek bireyi Barış'a devletin ve toplumun el birliğiyle sahip çıkıp geleceğini kurtarması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Cuma günü meydana gelen ve tüm toplumu yasa boğan olayda denizde boğularak hayatını kaybeden 48 yaşındaki baba Ramazan Katırcı, 40 yaşındaki anne Filiz Katırcı, kızları 18 yaşındaki Merve Katırcı ve oğulları 13 yaşındaki Mert Katırcı'nın Büyükkonuk'taki cenaze törenine katıldı.

Akıncı çifti, cenaze töreninde aile yakınlarına ve Büyükkonuk halkına taziyelerini sunarak, başsağlığı diledi.

"TÜM TOPLUM İÇİN ÇOK BÜYÜK ACI"

Cumhurbaşkanı Akıncı, cenaze töreninin ardından, Büyükkonuk’a bu kez çok acı bir olay nedeniyle geldiklerini ifade ederek, bir ailenin beş ferdinden dördünün denizde can vermesinin tüm toplum için çok büyük bir acı olduğunu söyledi.

“HEP BİRLİKTE ACIYI PAYLAŞALIM VE YARALARI OLABİLDİĞİNCE SARALIM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Bu acıyı Kıbrıs Türk halkı olarak hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Böylesi acıların bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Hayatını kaybeden ana, baba ve iki kardeşe Allah’tan rahmet diliyorum. Geride bıraktıkları acılı aile fertlerine, en başta 12 yaşındaki yavruya, ailenin büyüklerine ve diğer yakınlarına sabırlar diliyorum. Acıların dinmesini, yatışmasını temenni ediyorum. Nasıl ki sevinçler paylaşılarak büyür, acılar da paylaşılarak hafifler. Bu büyük acıyı paylaşmak hepimizin toplumsal görevidir. Hep birlikte bu acıyı paylaşalım ve yaraları olabildiğince saralım. En başta geride kalan aile fertlerine, bütün Büyükkonuk halkına ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Bu acı, hepimizin ortak acısıdır.”

“DEVLET VE TOPLUM OLARAK BARIŞ’A SAHİP ÇIKARAK GELECEĞİNİ KURTARMAYA YOĞUNLAŞMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, şimdi yoğunlaşılması gereken en önemli konunun, aileden geride kalan 12 yaşındaki Barış’a devlet ve toplum olarak el birliğiyle sahip çıkmak ve geleceğini kurtarmak olduğunu vurguladı.

“Geride kalan sevgili Barış’a devlet olarak, toplum olarak el birliği ile sahip çıkmamız ve onun geleceğini kurtarmamız lazım. Yaşadığı bu acı travmatik olaydan bir an önce kendini kurtarabilmesi ve yaşama tutunabilmesi, geleceğini kurtarabilmesi önemlidir” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm devlet yetkililerinin bu konuda ortak duyguları paylaştığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı, “Eminim ki, Barış’a devletimiz, toplumumuz, kurumlarımız, kuruluşlarımız hep birlikte sahip çıkacağız. Onun acısını mümkün olduğu kadar, giden anne, babayı, kardeşlerini geri getiremeyiz ama, onun geleceğini kurtarabiliriz. Aileye Allah’tan rahmet diliyorum, geride kalanlara da büyük sabırlar diliyorum” diye konuştu.