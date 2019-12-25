Turunçlu Kavşağı’nda üç ay önceki kazada abisini kaybeden Uğur Amasyalı, dünkü kazanın ardından “Katil yollarınız yine canımızı yaktı” diye isyan etti

Turunçlu Kavşağı’nda yaklaşık 3 ay önce meydana gelen ve Haşim Girgin’in aracıyla karşı şeride geçerek hem kendinin hem de Yahya Amasyalı ve eşinin hayatını kaybettiği kazanın ardından dün de yine aynı şekilde bir kişi hayatını kaybetti.

Üç ay önceki kazada abisini kaybeden Uğur Amasyalı, dünkü kazanın ardından bir paylaşımda bulundu.

Uğur Amasyalı, “80 gün önce aynı yerde canımızdan can alan abim ve yengemin ölmesine vesile olan katil yollarınız yine canımızı yaktı. Ama yine kimse kılını kıpırdatmıyor. Sadece başınız sağ olsun demekle geçiyoruz. Bu acıları yaşamamıza vesile olan kişiler umarım ölen suçsuz günahsız insanların vebali üstünüzden kalkmaz...”

Hatırlanacağı üzere, korkunç kazada 3 kişi ölmüş, 1’i ağır 2 kişi yaralanmıştı. Trafik kazasına aşırı süratli ve dikkatsiz sürüşü sonucu karşı şeride geçen Haşim Girgin neden olmuştu.

Kazada iki araç sürücüsü 30 yaşındaki Haşim Girgin ve 42 yaşındaki Yahya Amasyalı ayrıca, araçta yolcu olarak bulunan eşi, 40 yaşındaki Aysın Amasyalı yaşamını yitirmişti.