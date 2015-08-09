Kaskı motorluyu kurtardı

Başbakanlık Işıkları’nda dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada motor sürücüsü Abdullah Bolat kafasında taktığı kask nedeniyle kazayı ucuz atlattı
Murat ASLAN
Lefkoşa’da dün saat 13:00 sularında meydana gelen kazada Burger City çalışanı motorlu Abdullah Bolat kask taktığı için kazayı ucuz atlattı.
Kaza Merit Hotel istikametinden gelerek kırmızı ışığa dikkat etmeden ilerlemeye çalışan FG 251 plakalı araç sürücüsü Ebru Okuyucu’nun aracının ön kısmıyla, Başbakanlık yolundan gelerek Dereboyu’na gitmekte olan, Abdullah Bolat yönetimindeki LV 772 plakalı motosikletliye çarpması sonucunda meydana geldi.
Burger City çalışanı motorlu Abdullah Bolat kask taktığı için hafif yaralanırken, olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındı.