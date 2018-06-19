Kaşgar Bölgesi’nin güvenliği artırıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belirli saatler içerisinde bölgeye geçişin kontrollü olacağı kaydedildi. Açıklamada, hafta içi ve hafta sonları 22:00-06:00 saatleri arasında, bölgeye girişin kontrollü bir şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.
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