 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti
2 0
18 0
 
9 0
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
Dikkat: Girne-Esentepe arası yol tamiri var
23 0
29 0
65 0
118 0
banner82

Kasaplık hayvan satışı

banner27

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 20 baş inek, 10 baş tosun,10 baş teke, 40 baş oğlak ve 20 baş kuzunun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

banner262
Kasaplık hayvan satışı
banner267

   

Daireden yapılan yazılı açıklamada, tekliflerin KDV’siz olması gerektiği, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin peşin (Nakit) veya banka teminatlı çekle kabul edileceği, ihaleyi kazananların en geç 14 Haziran Cuma’ya kadar hayvanları almak zorunda olduğu, mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi.

Kasaplık satışına sunulan inek ve düvelerin Çömlekçi, diğer hayvanların ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (MARGO) Çiftliğinde bulunduğu, tekliflerin en geç 31 Mayıs Cuma saat 11.00’e kadar MARGO  Çiftliğindeki teklif kutusuna atması gerektiği belirtili.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.