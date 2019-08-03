Karpazlıların isyanı büyük

Karpaz sakinleri, bölgeye gereken yatırım yapılmadığı gerekçesiyle Lefkoşa’da yollara döküldü, Meclis ve bakanlık binaları önünde eylem yaptı. Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak, bölge halkının işsizlikten dolayı arazilerini satmaya başladığını, dört köyün boşaldığını vurguladı

Karpazlılar, bölgeye gereken yatırım yapılmadığı gerekçesiyle Lefkoşa’da eylem düzenledi.

Yenierenköy Belediyesi ve bölge muhtarlarının öncülüğünde, sivil toplum örgütlerinin desteği ile Karpaz bölgesine gereken önemin verilmediği gerekçesiyle düzenlenen yürüyüşte Cumhuriyet Meclisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakıldı.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Bakanlıklarda yaptığı konuşmalarda, bölge halkının işsizlikten dolayı arazilerini satmaya başladığını, 4 köyün boşaldığını, en ciddi sıkıntılarından biri olan Karpaz Emirnamesi’nin ilk etapta değiştirilmesini daha sonra ise imar planı yapılmasını istediklerini vurguladı.

Yatırım amaçlı bölgede yatırımcılara verilen arazilerin üzerlerine yıl sonuna kadar yatırım yapılmadığı takdirde geri alınmasını da istediklerini kaydeden Yeşilırmak, Karpaz İskele, Gelincik-Kaleburnu ve Dipkarpaz Zaferburnu yollarının yıl sonu ihaleye çıkılmasını istediklerini kaydetti.

Karpaz bölgesi için imar planı istediklerini ancak o çalışmalar başlamadan önce Emirname’de düzenleme istediklerini kaydeden Yeşilırmak, turist sayısı da hesaba katıldığında Karpaz bölgesinin nüfusunun 40 bine çıktığını, bu nedenle bölgenin tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

BAYBARS: BUCAK HİZMETLERİ İKİ AYA KADAR

Eylemin İçişleri Bakanlığı ayağında Bakan Ayşegül Baybars, Bakanlık binası dışında eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, dile getirilen sorunların ülkenin genelinin sorunları olduğunu, yıllarca sürdürülen politikanın kalkınmayı ve istihdamı sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Gazimağusa’nın güzel gelişemediğini ancak Karpaz’da planlı bir gelişme için halen şans olduğunu, planlı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlanabildiği takdirde Karpaz’ın örnek bir yer olabileceğini söyledi.

Karpaz Emirnamesi’nin Yenierenköy ve Karpaz’da farklı sıkıntılara sebebiyet verdiğini kaydeden Baybars, Karpaz bölgesinin eşsiz özelliklere sahip olduğundan mevcut şeklini bozmadan kalkınmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Mağusa, Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, hedeflerinin 2020 başında Karpaz İmar Planı’na başlamak olduğunu kaydeden Baybars, bu süreçte Emirname’de de bir takım değişiklikler öngördüklerini anlattı.

Emirname değişikliği ile ilgili olarak Baybars, uzmanların bölgeye ancak eylülde gelebileceğini söyledi.

"KAYNAK AKTARIL AKTARILMAZ İHALE AÇILACAK"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Belediye Başkanı Emrah Yeşiılrmak , Meclis Üyeleri ve muhtarları kabul ederek görüştü.

Atakan, 2018’de ekonomik krizden dolayı bazı ihalelerin iptal edildiğini bunlardan birinin de Dipkarpaz’dan manastıra kadar olan yol olduğunu söyledi.

Dipkarpaz-Apostolos Andreas, Çayırova- Dipkarpaz, köy bağlantı yolları yama işleri için Maliye Bakanlığından bloke talebinde bulduklarını ve kaynak beklediklerini belirten Atakan, 2018’de üç proje iptal edilerek Kaleburnu Sipahi yolunun yapıldığını kaydetti.

Atakan, kaynak aktarılır aktarılmaz ilk adımları atacaklarını belirtti.

Türkiye’de ihalesine çıkılan 7 projenin 4’ünü üstelenen konsorsiyumun tasfiye olduğuna da işaret eden Atakan, yarım kalan projelerin birinin İskele- Çayırova diğerinin de Balalan -Yenierenköy olduğunu kaydetti.

PİLLİ: “SAĞLIK HİZMETİ GETİRİLECEK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de eylemcilerle Bakanlık kapısında görüştü. Sağlık hizmetleriyle ilgili gelen talepler hakkında Pilli, Karpaz’da sağlık hizmetlerinde eksikliklerin olduğunun bilincinde olduğunu kaydetti.

Eylemciler Meclis önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile ayaküstü görüştü. Töre, eylemcilerin taleplerine destek belirtti.

Eylemciler daha sonra eylemlerine son verdi.

İçişleri Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakıldı

Eylemciler İçişleri Bakanlığı önünde

Bakan Baybars, eylemcilerle görüştü

Karpazlılar Meclis önünde

Eylemciler bakanlıkların önüne yürüdü

Eylemciler, Ulaştırma Bakanlığı önünde

Bakanlık binaları önündeki eylemde zaman zaman tansiyon yükseldi

“Karpaz için projelerimiz var”

Başbakan Tatar, bölge halkının refahı için yeni dönemde Karpaz'a yönelik plan ve projeler olduğunu söyledi

Başbakan Ersin Tatar, devletin ve hükümetin Karpaz bölgesine her zaman önem verdiğini belirterek, bölgenin gelişmesi ve bölge halkının refahı için yeni dönemde Karpaz'a yönelik plan ve projeler olduğunu söyledi.

Tatar, Karpaz halkının ortaya koyduğu mücadele ve seslenişi saygıyla karşıladıklarını da belirterek, "ülkenin ve bölgenin planlı ve programlı bir şekilde gelişmesi için sizlerle istişare içinde halkın refahını yükseltmek için çalışacağız. Ülkenin bölgelerin gelişmesi tüm kesimlerle ve halkla birlikte konuşularak olur. Diyaloğa her zaman devam edeceğiz" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, dün Başbakanlık önünde eylem yapan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tatar, devlet ve hükümet olarak her zaman Karpaz'a yakın olduklarını ve önem verdiklerini, bölgeye ve halkın isteklerine duyarlı olduklarını söyledi.

Tatar, özellikle son dönemde ekonomik anlaşmanın da imzalanmasıyla tüm ülke ve halka eşit hizmet için çalıştıklarını, bunu önemsediklerini kaydetti.

Başbakan Tatar, İTÜ'nün bölgede hayat bulması için görüşmeler yapıldığını, bunun olmasıyla bölgeye hareketlilik geleceğini söyledi.

Bafra bölgesinin gelişmeye devam ettiğini, bölgenin tümünüm gelişmesi için de çalışmaların sürdüğünü, devletin bölgeye yatırımlar yaptığını, yolların yapıldığını, ulaşımın kolaylaştığını kısacası devletin yatırım yaptığını ve daha da yapacağını ifade eden Tatar, "Buralar nasıl geliştirilir bunun üzerine çalışacağız" dedi.

Ekonomik anlaşmanın imzalandığını, bu çerçevede ülke geneline yönelik projeler olduğunu, bunların bir kısmının da Karpaz’a yönelik olduğunu ifade eden Tatar, "Planlı programlı sizlerle istişare içinde halkın refahını yükseltmek için çalışacağız. Gelişmeler hep birlikte, halkla birlikte konuşularak yapılır. Diyaloğa devam edeceğiz, her zaman bunun olması önemli" diye konuştu.