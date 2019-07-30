Karpazlılar, Lefkoşa’ya yürüyecek

Karpazlılar, Karpaz bölgesinin sorunlarına çözüm bulunması talebiyle yarın Ziyamet-Gelincik dörtyol kavşağından başlayarak Lefkoşa’ya yürüyüş eylemi başlatıyor

Karpazlılar, 9 başlıktan oluşan Karpaz bölgesinin sorunlarına çözüm için yarın Ziyamet-Gelincik dörtyol kavşağından başlayarak Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş eylemi başlatacak.

Çarşamba sabahı saat 08.00’de başlayacak yürüyüş eyleminin, sonuç alıncaya kadar sürdürüleceği belirtildi.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bazı Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum örgütleri temsilcileriyle birlikte Yenierenköy Belediyesinde basın toplantısı düzenleyerek, bölgenin sorunları ve eylem hakkında açıklama yaptı.

Yesilırmak’ın açıklaması şu şekilde:

“Karpaz bölgesi olarak artık bizler hükümetlerin ilgisizliğinden dolayı yok olma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Artık kimse bizim susmamızı ve beklememizi beklemesin. Karpaz bölgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulduğu günden itibaren üvey evlat muamelesi görmüştür. Hiç bir hükümet bu bölgenin kalkınması için adımlar atmamıştır.

Bizler bölgemizin kalkınması için artık susmayacağız ve hakkımız olanı alacağız. Bunun için kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Belediye meclis üyelerim, muhtarlarım, stö ve halkım ile belirlemiş olduğumuz eylemi 31 Temmuz sabah saat 08:00’da Ziyamet/Gelincik dörtyol kavşağında başlatıyoruz.

Bu eylem özel de Karpaz bölgesi, genel de ise KKTC’nin kalkınması için çok önemlidir. Bölge halkımızın talepleri şunlardır;

Karpaz Emirnamesinin değiştirilmesi ve İmar planın yapılması

Emirnameden doğan kayıpların vatandaşlara ve belediyeye ödenmesi

Bölgemize bir üniversitenin yapılması

Bucak ve diğer devlet dairesi hizmetleri

Yol Sorunu

Sağlık Sorunu

Turizm Sorunu

Eşşek Sorunu

Bölgenin Kalkınma Bölgesi ilan edilmesi ve somut adımların atılması

1- 2004 Yılından beridir uygulanan Karpaz Emirnamesinin 2 ay içerisinde değiştirilmesi ve devamında 1 yıl içerisinde imar planının yapılması. Neden bunu talep ediyoruz? Çünkü emirname bölgenin geleceğini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesidir dolasıyla bu talebimiz ile ilgili geri adım atmamız söz konusu değildir.

2- 2004 Yılından beridir yine uygulamada olan Karpaz Emirnamesinden dolayı vatandaşlarımız ve Yenierenköy belediyemiz çok ciddi kayba uğramıştır, hatta emirname ve işsizlik sebebiyle vatandaşlarımız arazi ve arsalarını satmak zorunda kalmıştır. 4 Köyümüzde bu sebepten dolayı genç nüfus kalmamıştır. Vatandaşlarımız kendi arazilerine çocuklarına bile ev veya yatırım yapamamaktadır. Dünyanın bir çok ülkesinde koruma altına alınan ve sit alanı olarak belirlenen bölgeler için vatandaşlarının uğramış oldukları değer kaybını tazmin eder. Bizlerin talebi emirnameden doğan kayıpların belediyemize ve vatandaşlarımıza ödenmesidir. Bu talep aynı zamanda bir çok partinin parti programlarında söz verilmiştir dolayısıyla bu konuda taviz vermemiz mümkün değildir. 6 ay içerisinde hükümetimizin bu konuda çalışma yaparak bu farkın belediyeye ve vatandaşlara ödenmesini istiyoruz.

3- Bölgemizde vatandaşlarımızın ve esnafımızın en büyük talebi bölgemize bir üniversitenin yapılmasıdır. Yıllarca bölge bu konuda istismar edilmiş ve kandırılmıştır. En son İstanbul Teknik Üniversitesinin bölgemize geleceği söylenmiş ve insanlar tarafından heyecanla karşılanmıştı ancak bir önceki hükümet bu üniversitenin yapılmasını iptal etmiştir. Bölgenin önünü kesen böyle bir kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Çok mu zor DAÜ’nün veya bir başka üniversitesinin Tarım Kampüsünü bölgemizde açmak!, Çok mu zor üniversite için yatırım yapmak isteyen işadamlarına Karpaz bölgesini göstermek! çok mu zor gerçekten!!! Güzelyurt/Kalkanlı bölgesinin ne olduğunu, nasıl geliştiğini ve kalkındığını hepimiz bilmekteyiz. Bölgesel kalkınma ve gelişme için bölgemize acilen bir üniversite yapılmasını talep ediyoruz. Hem Emirname uygulanacak, Hem yatırımlara izin vermeyeceksin, hem de bölgenin kendiliğinden kalkınmasını bekleyeceksiniz!! Ne yapacak bu insanlar? Nasıl hayatlarını idame ettirecekler? Üniversite için arazi sağlanması ve temellerinin atılması için 1 yıl içerisinde adım atılmasını şart koşuyoruz.

4- Yıllarca Karpaz Bölgesi devletten uzak kalmıştır ve devletini yanında hissetmemiştir, hatta bölgemizde yer alan karakollar bile kapatılmıştır. Vatandaşlarımız sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, vergi ve nüfus işlemleri için Lefkoşa’ya, Mağusa’ya ve İskele’ye gitmek zorunda bırakılmıştır. Yenierenköy ve Dipkarpaz nüfusunu birleştirdiğimizde bir İskele kadar nüfus yoğunluğuna sahip olmaktadır dolayısıyla bölgemizin bucak hizmetlerine ihtiyacı vardır. Bu hizmetleri devlet sağlamak ve vermek zorundadır. Çok mu zor bölgemizde bir daire açıp Sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı, vergi ve nüfus hizmetlerini vermek!! Çok mu zor 8 Personel bulmak!! Biz bölge halkı olarak artık 2’ci sınıf hatta 3’cü sınıf vatandaş muamelesi görmek istemiyoruz. Hükümetimize bucak hizmetlerimizin altyapısı kurulması ve hizmetlerin verilmesi için 3 aylık bir süre veriyoruz. Geri adım atmamız söz konusu değildir.

5- Bölgemize olan ilgisizlikten dolayı yollar da nasibini almıştır. Artık yollarımızın da tekrardan yapılıp ve trafik güvenliğinin sağlanmasını talep etmekteyiz. Her yıl bir çok vatandaşımız kötü olan yollarda trafik kazası geçirmekte ve canlarımız gitmektedir. Öncelikle olarak yarım kalan İskele/Karpaz anayolunun tamamlanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte Gelincik/Kaleburnu arasındaki yol kullanılmaz hale gelmiştir. Yolların kötü olmasından dolayı araçlarımız çok ciddi zararlar görmektedir. Yollar ile ilgili en geç sene sonuna kadar projelendirilip, ihaleye çıkılmasını talep ediyoruz.

6- Bölgemizin en ciddi sıkıntılarından bir tanesi de sağlık sorunudur. Her konuda mağdur olan Karpaz insanı devletin sağlamak zorunda olduğu sağlık hizmetlerini de alamamaktadır. Bölgemizin içerisinde yer alan sağlık merkezimizde bazı aylarda gece nöbetçi doktorumuz bile yok! Biz bölge halkı olarak artık sağlık ile ilgili pansuman yapılmasından bıktık ve isyan noktasına geldik. Bölgemizde çocuklarımıza bakacak bir çocuk doktorumuz bile yok! Diş ünitesi yeni geldi ancak diş doktoru yok! Labaratuvar var ama labarant yok! Psikiyatrist yok! Röntgen cihazım yok! Kadın doğum doktorumuz yok! Dietisyen yok! Allah göstermesin vatandaşlarımızdan biri hasta olduğunda en yakın olan Mağusa Hastahanesine götürülmektedir. Bırakın yol olmayan yollarda hastamızı kilometrelerce uzağa götürmek zorunda bırakılıyoruz. Bu araç SU ile gitmemektedir ve işsizlik hat safhada ama sağlık bu insanlar mecburen bir yerden borçlanarak veya bularak gidiyorlar. Tüm bunların üstüne bir de eczane masrafları yani ilaç parası eklenince minumum 150-200TL civarında vatandaşımızın cebinden çıkıyor. Üstelik bu hizmeti devletin sağlaması gerekirken! Dünyanın neresinde böyle bir uygulama var.. Artık susmaycağız, hakkımız olan Hastahaneyi istiyoruz. Bunun için hükümetimize hastahane temelleri atılması için 1 yıl süre veriyoruz. Sağlık hizmetlerinin verilmesi lütuf değil, zorunluluktur…

7- Bölgemizde o kadar çok turistik bölge ve yer var ki Dünyadaki bir çok turistik yerden daha güzel ve özel ancak bu turistik yerler yanlış politikalar, ilgisizlik ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutmuştur. Kendi ellerimizle tarihi ve kültürel varlıklarımızı yok ediyoruz. Turizm Bakanlığından, Eski Eserlerden ve yetkililerden artık bu turistik yerlerin restorasyonun yapılmasını ve turizme kazandırılmasını talep ediyoruz. Bu yerler eğer restore edilirse ve turizme kazandırılırsa bölge halkımızda kalkınacaktır. Turistik ve tarihi yerlerin dışında bölgemizde eko-akro turizm modelinin desteklenmesini talep ediyoruz. Devlet tarafından bu turizm modelinin teşvik edilmesini ve finansman konusunda hibe sağlamasını talep ediyoruz. Eğer bu yazılanlar ile ilgili adımlar atılmaz ise Karpaz bölgesinde turizmden bahsetmek mümkün değildir. Bunun en büyük örneği bugün basına düşen Lefkoşa tarihi surlarının yıkılmasıdır. İlgili makamlarla ve belediyemiz çalışma yaparak bu adımı atması gerekmektedir. Bunun için de 1 yıllık çalışma süresi belirlenmiştir.

8- Öncelerde sadece Dipkarpaz’ın sorunu olan şimdilerde ise tüm Karpaz bölgesinin sorunu haline gelen eşşeklerdir. Eşşeklerin artık doğru hamlelerle toplanması ve koruma altına alınması gerekmektedir. Göreve geldiğimiz günden itibaren sürekli belediyemize eşşekler tarafından verilen zararlar hakkında şikayet almaktayız. İşsizlik ile birlikte insanlar geçimini sağlamak için tarım ile uğraşmaktadır ancak insanlarımız ektikleri ürünlerini kaybetmenin sıkıntısını yaşamaktadır. Bölge halkı hangi ürünü ekerse eksin eşşekler tarafından zarara uğratılmaktadır. Bu zararların dışında da 2 vatandaşımızı eşşeklerin yola çıkmasıyla trafik kazasında kaybettik ve sayısız vatandaşımız trafik kazası geçirmiştir. Eşşekleri koruma ve toplama ile ilgiliş görevlendirilen çevre dairesi personelleri büyük çaba göstermektedir ancak onların yaptığı mücadele yetersizdir. Artık bu hükümetten bu sorunla ilgili ciddi adımlar beklemekteyiz. Eşşekler Kumyalı köyümüze kadar ulaştı! Eğer tedbir alınmazsa çok daha büyük felaketler ortaya çıkabilir. Beklentimiz doğru projeler ile eşşeklerin toplanması ve korunmasıdır.

9- Karpaz bölesinin öncelikli kalkınma bölgesi ilan edilmesi ve somut adımlarla desteklenmesi gerekmektedir. Tüm bu sorunların dışında önceki hükümetin ilan etmiş olduğu ‘’ öncelikli kalkınma bölgesinin’’ artık somut adımlarla desteklenmesi gerekmektedir. Lafta bizde KKTC’nin Avrupa’nın bir ülkesi ilan edebiliriz ancak gerçekler söylemler üzeriden değil icraatlar üzerinden hayat bulur dolayısıyla bölgemizde yıllarca devlet tarafından yatırımcılara verilen arazilere bir an önce yatırım zorunluluğu getirmesi gerekir. Eğer yatırım yapılmazsa ellerinden alınarak Eko-Akro turizm için vatandaşlara verilmesi gerekmektedir. Bölge halkı devletinden yatırım ve ilgi beklemektedir. Sene sonuna kadar bölgemize yatırım yapılmasını talep etmekteyiz. Yatırım eşittir istihdam dolayısıyla bu talep bizim için çok önemli ve elzemdir.”