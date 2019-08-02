Karpazlılar Lefkoşa'da eylem yapıyor

Yenierenköy belediyesi, bölge muhtarları öncülüğünde ve STÖlerin desteğiyle, karpaz bölgesine gereken önem verilmediği gerekçesiyle Lefkoşa’da yürüyüş başlattı.

Terminalden başlayan yürüyüşte önce mecliste duruldu ve siyah çelenk bırakıldı. Eylemciler yürüyüşe devam ederek Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlıği ve İçişleri Bakanlığı’na da siyah çelenk bırakacak.