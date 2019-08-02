 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
16 0
Şampiyon Koop Bank
Şampiyon Koop Bank
11 0
 
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
61 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
311 0
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
55 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
39 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
40 0
banner82

Karpazlılar Lefkoşa'da eylem yapıyor

banner27

Yenierenköy belediyesi, bölge muhtarları öncülüğünde ve STÖlerin desteğiyle, karpaz bölgesine gereken önem verilmediği gerekçesiyle Lefkoşa’da yürüyüş başlattı.

Karpazlılar Lefkoşa'da eylem yapıyor
banner267

 

Terminalden başlayan yürüyüşte önce mecliste duruldu ve siyah çelenk bırakıldı. Eylemciler yürüyüşe devam ederek Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlıği ve İçişleri Bakanlığı’na da siyah çelenk bırakacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.