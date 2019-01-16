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Karpaz’ı fırtına vurdu

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Karpaz’ı dün gece fırtına vurdu. Elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Mehmetçik İlkokulu’nda zarar meydana geldi. Okul bugün tatil edildi

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Karpaz’ı fırtına vurdu
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Günlerdir ülkemizi etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağmur dün gece Karpaz’da etkisi gösterdi.

Karpaz’da Mehmetçik İlkokulu önünde bulunan elektrik direği, şiddetli fırtınaya dayanamadı. Yarı belinden kırılan direk bölgede elektrik kesintisine  neden oldu. Öte yandan bölgede birçok ağaç da fırtınadan etkilendi.

Şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle zarar gören Mehmetçik İlkokulu bugün tatil edildi. 

Açıklamayı, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Nurcan Demiralp Mamulli yaptı.  Mamulli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Değerli veliler, okulumuzun önündeki elektrik direğinin şiddetli rüzgar nedeniyle kırılması, ağacın elektrik tellerinin üzerine devrilmesi ve okulda elektrik olmaması nedeniyle yarın (bugün) okul tatil edilmiştir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli de halkın mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamasını istedi.

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