Karpaz’da Spot Caretta Festivali

Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, Karpaz’da 3 ve 4 Ağustos’ta “Spot Caretta Festivali” düzenliyor.

Cemiyetten verilen bilgiye göre, Dipkarpaz Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek ve Ayfilon sahili ile Dipkarpaz köyünde yer alacak festivalde ziyaretçiler, Dipkarpaz doğasını hem havadan hem de karadan görebilecek, deniz kaplumbağalarının denize ilk yolculuğuna tanıklık edebilecek ve doğayla kucaklaşarak doğa dostu festivalde eğlenebilecek.

Festivalin, sadece Kıbrıs’ın değil ayrıca Akdeniz’in en önemli deniz kaplumbağası koruma sahillerine ev sahipliği yapan Dipkarpaz bölgesindeki güzellikleri tanıtmak ve bölgenin önemi hakkında bilgilendirme yaparken aynı anda eğlenmek amacını taşıdığı kaydedildi.

Tüm halkın davet edildiği iki günlük festivalde, yavru kaplumbağaların yumurtadan çıkıp denize ulaşmaları izlenecek ve uzmanlar bilgi verecek.

Bu hafta sonu düzenlenecek festival, gündüzleri Ayfilon Sahili’nde, cumartesi gecesi ise Dipkarpaz Belediyesi Festival Alanı’da yer alacak.

Özellikle Özel Çevre Koruma Alanları içerisinde kalan sahillerde kamp yapılması yasak olduğu ve buna sahilden ışığın görülebileceği yerlerin de dahil olduğu kaydedildi.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalle ilgili daha geniş bilgi için 0542 881 37 50 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.

FESTİVAL PROGRAMI

Cumartesi günü Ayfilon Sahili’ndeki sabah 09.00’da kaplumbağa yuvası açmayla başlayacak festivalde, 10.00-12.00 saatleri arasında sahil temizliği yapılacak. 10.30’dan itibaren “Kaplumbağa ol yarışması, halat çekme yarışı ve kumdan kale yarışması” yapılacak. 15.00-17.00 saatleri arasında yeniden sahil temizliği var. Saat 15.00’te yengeç yürüyüşü yarışı, 16.00’da kutu atlama yarışı düzenlenecek. Saat 19.00’da yavru kaplumbağaların denizle buluşması izlenebilecek.

Festivalde 09.00-19.30 saatleri arasında ücret karşılığı KKTC Hava Sporları Federasyonu ile Karpaz'ı uçarak izleme imkanı sağlanacak.

Dipkarpaz Festival Alanı’ndaki gece programı ise 19.30’da stantların açılmasının ardından 20.30’da açılış konuşması yapılacak. Dipkarpaz İlkokulu öğrencilerin halk dansları gösterisinden sonra saat 21.30’da, Murat Dağ ve Mazlum Keleş konseri, saat 22.00’de Olga Matiuc Konseri, saat 23.00’te ise Fikri Karayel konseri yer alacak.

4 Ağustos Pazar günü Ayfilon Sahili’ndeki program saat 09.00’da kaplumbağa yuvalarının açılmasıyla başlayacak ve gün boyu Karpaz’a havadan bakma fırsatı da sunulacak.