Karpaz’da ilk sondaj başladı

Türkiye’ye ait Yavuz gemisi, Karpaz açıklarında sondaja başladı. Savaş gemilerinin 24 saat nöbet tuttuğu çalışmalarda bin 500 metrenin altına inildi

Yavuz, sondaja başladı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sürdürdüğü sondaj faaliyetlerinde önemli bir aşama geride kaldı. Yavuz sondaj gemisi, Karpaz açıklarında sondaj faaliyetlerine başladı.

Savaş gemilerinin 24 saat nöbet tuttuğu Karpaz-1 kuyusunda çalışmalarda şu anda bin 500 metrenin altına inmiş durumda. Sondajda nihai hedef olan 3 bin 200 metrenin aşılması planlanıyor.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin dün itibarıyla bin 710 metre sondaj derinliğine ulaştığını belirterek, "Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız." dedi.

Bölgedeki sondaj çalışmalarını yerinde incelemek üzere önceki gün KKTC’ye gelen Bakan Dönmez, Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile birlikte, bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin filolarına en son katılan gemilerden biri olduğunu ve Fatih sondaj gemisinin de adanın batısında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmalarına başladığını ifade eden Dönmez, “Bugün itibarıyla bin 710 metre civarında bir sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Burada yaklaşık 2,5-3 aylık bir program söz konusu olacak. Öyle ümit ediyoruz ki hedef noktaya ulaştığımızda inşallah burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız." diye konuştu.

Dönmez, "varsa bulacağız" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu noktada varsa (petrol-doğal gaz) bunun da en kısa sürede keşfini gerçekleştirmiş olacağız. Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemimiz de KKTC’den almış olduğumuz ruhsat bölgelerinde ve adanın güneyinde Türkiye Cumhuriyeti Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün kendisine vermiş olduğu ruhsat bölgelerinde sismik araştırmalarına devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde ikinci sismik gemimiz MTA Oruç Reis gemisini de Akdeniz’e göndereceğiz. Böylece iki sismik gemisi, iki sondaj gemisiyle Akdeniz’de bu çalışmaları sonuna kadar yapacağız.”

Dönmez, şöyle devam etti:

" İnşallah buradan yakın bir süre içerisinde müjdeli haberler veririz ama tabi bu arama işi riskli bir iş, bilinmezleri çok. Bu bilinmezleri azaltmak için teknolojinin son imkanlarını burada kullanıyoruz. Şu anda güvertesinde bulunduğumuz bu sondaj gemisi dünya çapında 15-16 gemiden birisi. Bu operasyonları yapabilen 5-6 ülkeden birisi durumundayız. Türkiye Petrolleri bu sondajlarla önemli bir tecrübe ve birikim de kazanmış oluyor. Ağırlıklı Türk personelle bu işlemleri yerine getiriyoruz ve inşallah en kısa süre içerisinde burada gördüğünüz personelin tamamı belki Türk vatandaşlarından oluşacak hale gelmiş olacak.”

TATAR: “YÜKSEK MALİYETLİ ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLMESİ KOLAY DEĞİL”

Başbakan Ersin Tatar da Türkiye’nin kararlı duruşunun Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarların korunması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Tatar, “Türk hükümetine bir kez daha teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz çünkü Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarımızın korunması bakımından, bu zenginliklerde Kıbrıs Türklerinin de haklarını savunabilmek ve başarılı çalışmalar içerisinde bulunmak için oldukça yüksek maliyetli çalışmaların sürdürülmesi kolay bir olay değildir.” dedi.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, Yavuz sondaj gemisine gerçekleştirilen ziyareti BRT’ye değerlendirdi.

Yavuz Sondaj Gemisi’ni gördüğü andaki duygularını “masmavi bir denizde kırmızı beyaz bir gemiyi görmek gerçekten heyecan vericiydi ve hepimizi gururlandırdı” şeklinde ifade eden Bakan Taçoy, Yavuz’un gerçekleştirmekte olduğu zorlu görevin gerçekte ne anlama geldiğinin gemiye çıkınca daha net görüldüğünü söyledi.

Yavuz sondaj gemisi

Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmaları TSK gözetiminde devam ediyor.

Yavuz sondaj gemisi, Tuzla sınıfı bir karakol gemisi ve bir fırkateyn ile (Gemlik Fırkateyni) korunuyor. TSK artan gerilim sonrasında Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisini bir dakika olsun yalnız bırakmıyor.

36 metre genişlikte ve 230 metre uzunluktaki Yavuz sondaj gemisi, türünde dünyadaki 16 gemiden biri. Ultra derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz, yüksek sondaj kulesi sayesinde 12 bin metrenin altına inebiliyor.

8 katlı gemide birçok yerli ve yabancı personel çalışıyor. Sıkı güvenlik önlemleri altında yürütülen çalışmalarda 12 saatlik vardiyalar uygulanıyor.

Toplam 140 personelin görev yaptığı gemide çalışanların her türlü konforu da düşünülmüş durumda; mini bir hastane, kütüphane, sinema salonu hatta spor salonu bile mevcut.

Karpaz-1 kuyusunda sondaj çalışmaları yaklaşık 3 ay sürecek. Fatih sondaj gemisi ise Ada'nın batısında çalışmalarını sürdürüyor.

Ağustos ayı içerisinde Kıbrıs açıklarında Oruç Reis sismik araştırma gemisi de faaliyete başlayacak.



