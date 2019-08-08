Karpaz’da bucak hizmetleri başlayacak

İçişleri Bakanı Baybars, Karpaz’da bucak hizmetlerinin verilmesi için iki ay içerisinde çalışmaların tamamlanacağını bildirdi

Avtepe Muhtarlığı binası, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından hizmete açıldı.

Avtepe Muhtarlık binası açılış töreninde, Baybars’ın yanı sıra Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ve Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen konuşma yaptı.

Açılış öncesi ve sonrası bölge halkıyla sohbet edip sorunlarını dinleyen Bakan Baybars, açılışta yaptığı konuşmada, her zaman bölge halkının sesine kulak verdiklerini ifade etti.

Yakın zamanda Karpazlı vatandaşların yaptığı eylemden de bahseden Baybars, bucak hizmetlerinin verilmesi için 2 ay içerisinde çalışmaların tamamlanacağını yineledi.

Baybars, Muhtar Rezvan İnlen’in özverili çalışmasıyla muhtarlık binasının tadilatını gerçekleştirmesinin takdire şayan olduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı kutladı.

Bakan Baybars, konuşmasının ardından Muhtar Rezvan İnlen’e özverili çalışmaları ve günün anısına takdir plaketi verdi.

Avtepe Muhtarlık Binası açılışında konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da bölge sorunlarını hatırlatarak yakın zamanda Karpazlılar olarak yaptıkları eylem hakkında bilgi verdi.

Avtepe Muhtarı Rezvan İnlen de konuşmasında, bölgenin sorunlarını dile getirdi.

Bölge halkına daha iyi hizmet vermek için eskiden öğretmen lojmanı olarak kullanılan fakat atıl durumdaki binayı kendi gayretleriyle tadil etmenin gururunu yaşadıklarını belirten İnlen, konuşmasının sonunda Baybars’a bölgeye gösterdikleri hassasiyet ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Avtepe köyünün en yaşlısı ve ileri gelenlerinden şehit çocuğu Hasan Nihat’ın konuşmasının ardından Avtepe Muhtarlık Binası, İçişleri Bakanı Baybars tarafından açıldı.

Muhtarlık özel defterine günün anısına ilk yazıyı İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars yazdı. Baybars, daha sonra yeni muhtarlık binasını gezdi.