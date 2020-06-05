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Karpaz Ronnas Sahilinde temizlik etkinliği düzenleniyor

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5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, farkındalık yaratılması amacıyla, Karpaz Ronnas Sahilinde temizlik etkinliği düzenleniyor.

Karpaz Ronnas Sahilinde temizlik etkinliği düzenleniyor

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16.00’da yapılacak temizlik etkinliği, Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti (SPOT) ve Karpaz bölgesi öğretmenlerince gerçekleştirilecek.
Özel Çevre Koruma alanı olan ve özellikle deniz kaplumbağalarının ülkedeki en önemli üreme merkezi halinde olan Karpaz Ronnas sahillerinde düzenlenecek sahil temizliği etkinliğine, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’de katılacak. 
Etkinlikte, Bakan Üstel, etkinliği düzenleyen ve katkı koyanlara teşekkür sertifikası takdiminde bulunacak. 

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