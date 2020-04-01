banner411
banner69
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
Bolat: Ligler, şampiyon olmadan tamamlanmalı
8 0
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
Virüslerden ve mikroplardan korunmak için gül suyu kullanın
283 0
 
68 0
25 0
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
YDİ ders içeriklerini tüm okullardaki öğrencilerin kullanımına açıyor
74 0
Koronafobi ile nasıl baş edilir?
Koronafobi ile nasıl baş edilir?
853 0
Emekliye maaş işkencesi
Emekliye maaş işkencesi
130 0
banner374

Karpaz Koordinasyon Komitesi'nden bir dizi kararlar

banner27

Karpaz Koordinasyon Komitesi'nden bir dizi kararlar

Karpaz Koordinasyon Komitesi, Hükümet adına Koordinasyonu sağlamakla görevlendirilen Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve diğer ilgili birimlerin de katılımıyla bugün  bir toplantı yaparak  bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına çeşitli konuları ele aldı.

Bu çalışma sonucu ortaya çıkan tespitler ışığında iyileştirici bazı yeni kararlar alındı. 

Kararlar şu şekilde özetlendi:

- Bölgedeki bağ üreticilerin bağlarının bakım ve ilaçlamalarını yapabilmelerine olanak sağlamak üzere 08.00-12.00 saatleri arasında bu işlemleri yapmalarına,

- Bölgenin zaman içinde doğacak tüp gaz ihtiyacının giderilmesine dönük olarak bayilerin doğacak ihtiyacı tespit edip komisyona bildirmesine ve buna dönük gerekli izinin alınmasına,

- Bölgenin un ihtiyacının belirlenip komisyondan izin almak koşuluyla temin edilmesine,

- Bölgenin sebze ve meyve satıcılarının doğacak ihtiyacı bildirilip komisyondan izin alarak temin edilmesine,

- Bölge Balıkçılarının balık tutmasına olanak sağlamak üzere Akşam: 15.00-24.00 ve Sabah:  02.00-11.00 saatleri arasında balıkçılık faaliyetini yerine getirilebilmesine, ancak bu işlemin 1 kişi ya da en fazla 2 kişi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.