"Karpaz Emirnamesi yırtılıp atılamaz"

Toparlanıyoruz Hareketi’nden Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ithafen yapılan yazılı açıklamada, demokratik devletlerin; toplum iradesiyle hayat bulan anayasa ve buna bağlı yasa ve tüzük gibi enstrümanlar ile yönetildikleri hatırlatılarak, “ Yırtıp atacağınızı söylediğiniz Karpaz’la ilgili emirname de bu kapsamdadır “denilerek Karpaz Emirnamesi'nin yırtılıp atılamayacağını vurguladı

Toparlanıyoruz Hareketi, Karpaz Emirnamesi’nin yasa ve tüzük kapsamında olduğunu ve “yırtılıp atılamayacağını” belirtti.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ithafen yapılan yazılı açıklamada, demokratik devletlerin; toplum iradesiyle hayat bulan anayasa ve buna bağlı yasa ve tüzük gibi enstrümanlar ile yönetildikleri hatırlatılarak, “ Yırtıp atacağınızı söylediğiniz Karpaz’la ilgili emirname de bu kapsamdadır “denildi.

“Emirname hazırlama ve yayınlatma prosedür ve yetkisinin ne olduğu, ilgili yasa içeriğinde belirtilmektedir. Bu bağlamda, ilgi yasa incelendiği zaman yasanın böylesi bir yırtıp atma yetkisi vermediği açıktır” denilen açıklamada, Başbakan’ın yürütme erki elindeyken neden “yırtıp atma “ becerisi göstermediği ve bunu seçim ortamından dillendirdiği soruldu.

Açıklamada, “seçmeni hayali vaatlerle yanlış yönlendirme becerilerinin artık geçerli akçe olmadığı” ifade edildi.