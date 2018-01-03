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"Karpaz Emirnamesi yırtılıp atılamaz"

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Toparlanıyoruz Hareketi’nden  Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ithafen yapılan yazılı açıklamada,  demokratik devletlerin; toplum iradesiyle hayat bulan anayasa ve buna bağlı yasa ve tüzük gibi enstrümanlar ile yönetildikleri hatırlatılarak, “ Yırtıp atacağınızı söylediğiniz Karpaz’la ilgili emirname de bu kapsamdadır “denilerek Karpaz Emirnamesi'nin yırtılıp atılamayacağını vurguladı

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"Karpaz Emirnamesi yırtılıp atılamaz"
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Toparlanıyoruz Hareketi,   Karpaz Emirnamesi’nin  yasa ve tüzük kapsamında olduğunu ve “yırtılıp atılamayacağını” belirtti.
Toparlanıyoruz Hareketi’nden  Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ithafen yapılan yazılı açıklamada,  demokratik devletlerin; toplum iradesiyle hayat bulan anayasa ve buna bağlı yasa ve tüzük gibi enstrümanlar ile yönetildikleri hatırlatılarak, “ Yırtıp atacağınızı söylediğiniz Karpaz’la ilgili emirname de bu kapsamdadır “denildi.
“Emirname hazırlama ve yayınlatma prosedür ve yetkisinin ne olduğu, ilgili  yasa içeriğinde belirtilmektedir. Bu bağlamda, ilgi yasa incelendiği zaman yasanın böylesi bir yırtıp atma yetkisi vermediği açıktır” denilen  açıklamada,  Başbakan’ın  yürütme erki elindeyken  neden “yırtıp atma “ becerisi  göstermediği ve  bunu seçim ortamından dillendirdiği soruldu.
Açıklamada,  “seçmeni  hayali vaatlerle yanlış yönlendirme becerilerinin artık geçerli akçe olmadığı” ifade edildi.

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