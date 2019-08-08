Karpaz'da tütün üretimi yeniden hayat buluyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tütün yetiştiriciliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Genel Müdür Selahaddin Bayırkan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak’ı belediye binasında ziyaret ederek, Karpaz bölgesindeki tütün yetiştiriciliğinin geliştirilmesi konusunda toplantı yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının ardından, Karpaz Kooperatif Tütün Satış Şti. Ltd.'e ait tesis ziyaret edilerek, Kooperatif Başkanı ve Kooperatif Sekreteri’nden bilgi alındı.

Ziyaret sırasında, Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nden üretim ve pazarlama konularında uzman bir ekip de hazır bulundu.

Karpaz bölgesinde geçmiş dönemlerde yıllık 200 ton tütün yetiştirildiği ancak pazar sıkıntısından dolayı üretimin durduğu belirtildi.

Son yıllarda tütün ekiminin yeniden başladığını ve özellikle pipo tütününün şinya ile aroma kazandırılmasından dolayı aranır bir ürün olduğu ifade edildi.

OĞUZ: “VIRGINIA TÜTÜN EKİMİNE ÖNEM VERİLECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, üretimin doğrudan kooperatif üstünden yapılmasının önemini vurguladı. Bakan Oğuz, yeni tasarlanacak proje kapsamında öncelikle bölgedeki tütüne uygun alanların toprak analizlerinin yapılmasıyla birlikte, özellikle Virginia tütün çeşidinin ekimine önem verileceğinin altını çizdi.

Bakan Oğuz, Virginia tütünün Karpaz bölgesine kazandırılmasının gerek iç gerekse dış piyasa açısından önemli olduğunu söyledi.

Bugün ülkeye ithal edilen tütünün yüzde 45'inin sigara içindeki Virginia tütünü olduğunu belirten Bakan Oğuz, ülke ekonomisi açısından önemli bir çeşit olduğuna dikkat çekti.

Geçmişte Virgina tütünü ile ilgili denemeler yapıldığını ve kalite bağlamından olumlu sonuçlar alındığını kaydeden Oğuz, üzerinde çalışılan yeni projede fizilibilite çalışmaları neticesinde Virgina tütün çeşidine dayalı sözleşmeli bir üretim modeli tasarlama hedefinde olunduğunu açıklayarak, çalışmanın ilk adımının atıldığını dile getirdi.

PLANLI ALIM GARANTİLİ MODEL

Fizibilite sonuçlarına göre planlı alım garantili model konusunda pilot üretime geçilmesi düşüncesinde olduklarını ifade eden, Oğuz üretim hacminin artmasıyla birlikte Tütün Kooperatifi Tesisi’nin alt yapı ihtiyacının giderilmesinin önemine işaret etti.

Oğuz, üreticilere tütün yetiştiriciliği konularında teknik destek sağlanması için eğitim programları oluşturularak, daha fazla üreticinin üretime katılmasına olanak sağlanacağını açıkladı.

Oğuz ayrıca, Karpaz bölgesinde tütün üretiminin tekrar cazip hale gelmesinin Bakanlık, Kıbrıs Türk Tütün Kooperatifi ve Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nin iş birliği içerisinde çalışmasıyla mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.