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Karpaz'da sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha uzatıldı

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Karpaz bölgesindeki 15 köyde sokağa çıkma yasağı, bir hafta daha uzatıldı.

Karpaz'da sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha uzatıldı

 

Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy’de 27 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının süresi bugün 14.00’ten itibaren 7 gün daha uzatıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: 

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Fasıl 156 Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın 2’nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, Corona Virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, 27.3.2020 tarih ve 51 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sokağa Çıkma Yasağı Emirnamesi’nin süresi dolduğundan Emirnamede öngörülen istisnai durumlara bağlı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen köylerde başlayan genel virüs tarama çalışmasının daha etkili şekilde yapılmasının devamının sağlanması amacıyla 3 Nisan 2020 tarihi itibariyle Saat:14:00’den itibaren 7 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan eder.

1-    Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy 
    
2-    Bu sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak

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