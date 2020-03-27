Karpaz'da 15 köye sokağa çıkma yasağı

Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Bakanlar Kurulu'nun COVID19’a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları çercevesinde Karpaz bölgesindeki 15 köye sokağa çıkma yasağı konduğunu açıkladı.

Dün itibariyle başlatılan ve temaslı olabilecek kişiler temelinde yürütülen genel virüs taramasını daha etkili şekilde yapabilmek maksadıyla yürürlüğe konulacak bu uygulama ile acil hastalık maksadı haricinde kimse sokağa çıkamayacak. Bu bölgeye giriş çıkışlar da polis kontrolüne tabi olacak. Ayrıca bu süreci takip edip bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve koordine etmek üzere bir Karpaz koordinasyon kurulu oluşturuldu.

Tatar'ın açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulumuz, COVID19’a karşı mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha etkin yürütülmesi için, bugün saat 14.00’ten başlamak üzere aşağıda belirtilen yerleşim yerlerinde 7 gün boyunca kısmi sokağa çıkma yasağı kararını, tam sokağa çıkma yasağı seviyesine yükseltmiştir.

Sokağa çıkma yasağı uygulanacak yerleşim yerleri ;

Ziyamet, Balalan, Esenköy, Yeşilköy, Gelincik, Boltaşlı, Derince, Taşlıca, Avtepe, Adaçay, Yenierenköy, Sipahi, Kuruova, Kaleburnu, Dipkarpaz