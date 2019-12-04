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Karpaz Bölgesi polis karakolları telefonları devre dışı

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Karpaz Bölgesi polis karakolları telefonları devre dışı

Karpaz Bölgesi'ndeki polis karakollarının telefon hatları devre dışı kaldığı bildirildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Basın Subaylığı Karpaz Bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Dipkarpaz Polis Karakolu, Ziyamet Polis Karakolu ve Yeşilköy İtfaiye Merkezine ait telefon hatları devre dışı kaldığını duyurdu.

Arıza giderilinceye kadar, Dipkarpaz Polis Karakolu için 0548 811 7764, Ziyamet Polis Karakolu için 0548 811 7754 ve Yeşilköy Itfaiye Merkezi için 0548 811 7505 çağrı numaralı hatların kullanması gerektiği açıklandı.

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