Karpaz'a kilit

Salamis’teki Alman turistleri taşıyan Sipahili bir otobüs şoföründe korona virüsü taşıdığının ortaya çıkması ve şoförün hastalığını bilmeden Karpaz’da birçok kişi ile temas kurmasının ardından bölgede iki günde 13 vaka tespit edildi. Bölgedeki 15 köyde bir hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Salamis Otel’de ikamet eden Alman turistleri taşıyan ve Sipahi köyünde ikamet eden bir otobüs şoförünün korona virüsü taşıdığının ortaya çıkması ve söz konusu şoförün hastalığını bilmeden Karpaz bölgesinde birçok kişi ile temas kurmasının ardından Karpaz’da yeni vakalar ortaya çıkmaya başladı.

Karpaz bölgesinde önceki gün 5, dün de 4 olmak üzere toplam 13korona virüsü vakası tespit edildi.

Bunun üzerine Karpaz’da 15 köyde, Korona salgını nedeniyle dün saat 14.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bakanlar Kurulu’nun ilan ettiği bir hafta süreli yasak nedeniyle vatandaşlar sağlıkla ilgili çok acil durumlarda ancak İskele Kaymakamlığı’ndan izin alarak sokağa çıkabilecek.

Yasağın ilan edildiği köyler şöyle: “Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy.”

Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, KKTC’de dün 4 yeni koronavirüs vakası saptandığını duyurdu.Yapılan açıklamada, “Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan ve 77’si sonuçlanan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır” denildi.

Ülkede bugüne kadar tespit edilen vaka sayısının 61 , aktif pozitif vaka sayısınınsa 32’ye yükseldiği kaydedildi.

Bu arada söz konusu otobüs şoförünün Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi.

DİPKARPAZ’DA CORONAVİRÜS VAKASI 100’Ü BULDU İDDİASI

Öte yandan Dipkarpaz Belediyesi Başkanı Suphi Coşkun, hükümetten daha ciddi önlemler alınması çağrısında bulundu. Yapılan tüm çağrılara kayıtsız kalındığını iddia eden Coşkun, Dipkarpaz’dacoronavirüs vakasının 100’ü bulduğunu iddia etti.

Dipkarpaz bölgesinde Alman turist kafilesini taşıyan 5 şoförün karantinaya alınmadığını açıklayan Başkan Suphi Coşkun, bu ailelerin 50-60 kişiye temasta bulunduğunu söyledi.

“Zaman, para keserek ekonomik tedbir açıklama zamanı değil” diyen Coşkun “Şimdi paraya değil, sağlığa ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Coşkun, şöyle dedi:

“Bir ailede 5 vakamız pozitif çıktı. Kimseye ulaşamıyorum. 20 kez aramama rağmen bulabildim. Ülke sadece 1 bakana bağlı olmaması lazım. Bir kurul kurulmalı, bilim kurulu kurulmalı ve aktif olmalı. Yetkili olan kişi bu işlere karar veriyor.

Karantinaya alınmayan bir kişi eve geliyor, Karpaz’a misafirliğe geliyor ve yayıyor. Eğer karantinaya alınsaydı şimdi bölgemizde bu yayılma olmayacaktı. Evlere de misafirliğe gidilmeyecekti.”

YEŞİLIRMAK

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ise ciddi suiistimaller olduğuna değinerek, bölgedeki bulaşmayı engellemeye çalıştıklarını anlattı.

Sipahi köyündeki 4 pozitif Coronavirüs vakasının Alman turist kafilesinin toplu taşımasını yapan şoförlerden birisi olduğunu kaydeden Yeşilırmak, diğer üç vakanın ise şoförün karısı ve çocuklarının olduğunu anlattı.

Verdiği örneklerle virüsün çok hızlı bulaştığını dile getiren Yeşilırmak, “Ciddi bir koordinasyonsuzluk var, acilen kriz masası oluşturulmalı. Ben bölgemde oluşturdum, bu zinciri nerede kırabilirsek kıralım çok önemli.” dedi.

Yeşilırmak, karantinaya alınmayan bir kişinin eşi ve çocuklarına temas ettiğini, test yapıldığını söyledi.

‘Çakmaktan bile bulaşan bir vaka’ olduğunu iddia eden Yeşilırmak, salgının Sipahi’den Yenierenköy’e, oradan Dipkarpaz’a yayıldığını ifade etti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak şöyle konuştu:

“Bu konuda ciddi tedbirler aldık, sürekli uyarı yaptık. Hükümet yetkililerini de sürekli uyardık ama çok ciddi suiistimal var. Çok ciddi bir koordinasyon, planlama ve kurgulama eksikliği var.

Sokağa çıkma yasağı alınmasıyla her şey çözülmedi. Günlerdir uyumadık. Hala daha benimle temasa geçen bir sağlık bakanlığı yok. Ben kriz masası oluşturdum, vakalar yayılmaya devam ediyor. Dün test yaptık, 1 vaka üzerinden bölgeye yayımla oldu. Bu vakada da suiistimal var. Karantinaya alınmadı, yayılma oldu. Bu hastanın kendisinin, eşi ve çocuklarının temas ettiği kişileri tepsi ettik, test yaptık. Çakmaktan bulaşan bir vaka bile var. O derece kötü bir durum. Eşi pozitifti, sigarasını yaktı ve vatandaş da bu çakmağı kullandı ve ona da test yaptık, oda bulaştı. Sipahi’den Yenierenköy’e, oradan da Dipkarpaz’a yayıldı. Biz bunun nasıl olduğunu tespit etmeye çalıştık.

İkinci bir dalga da olacak diye düşünüyorum. Eğer temasta olanlar da bulaştıysa, onların da temasları var. Bu işin önüne geçemeyeceğiz. Bu konuda acilen kriz masası oluşturulmalı.İtalya’da sağlık sistemi çöktü, bizde bu olmadan önüne geçmeliyiz. Yoksa sağlık sistemimiz çökecek, doktorlarımız kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermek zorunda kalacak.Acilen kriz masası oluşturulmalı. Her bölge için gönüllü vatandaş ve doktorlar oluşturulmalı. Ben bölgemde oluşturdum, bu zinciri nerede kırabilirsek kıralım çok önemli.

İlk temaslara, ilk haklıya testlerimizi bitirdik. Az önce birisi aradı, pozitif vaka olan evde çocuklarım vardı diyen 5 kişi çıktı. Bunlara da hemen test yapılmalı.

Bu şüpheliler eğer pozitif çıkarsa 2. halkaya geçmemiz gerek. Bu çok önemli.”