Karmi sakinleri perişan oldu

Karmi’de Türkiye’den gelen suyun ulaştırılması için başlatılan su hattı çekilmesi çalışmasının 15 günden fazladır devam etmesi nedeniyle bölgede yaşayanlar evlerine ulaşmakta zorluk çekiyor

Gazetemize ulaşan Girne sakini vatandaşlarımız, başta Girne olmak üzere belki de ülkemizin en sakin ve şirin yerleşim yerlerinden olan ve çoğunluğunu yabancıların oluşturduğu Karmi (Karaman) köyünde son zamanlarda yapılan bir çalışmanın köy sakinlerini perişan ettikleri bildirildi.

Köye Türkiye’den gelen suyun ulaştırılması için başlatılan su hattı çekilmesi çalışmasının 15 günden fazladır devam ettiği bu nedenle burada yaşayanların evlerine gidip gelmekte perişan oldukları ifade edildi.

Bu konuyla ilgili görüşleri paylaşan bölge sakinleri şunları söylediler:

Girne Belediyesi, bir sabah kalkmış ,hadi Karmi'ye, İngilizlere Türkiye'den gelen suyu bağlayalım demiş. Başlamış daracık dağ yollarını kazmaya. Maalesef öncesinde hiçbir uyarı yapılmadan, 15 günü aşan su hattı döşeme çalışmasında Karmi köyünde yaşayan, çoğunluğu yaslı İngiliz olan insanlar perişan oldular. Belediyenin suyu kesik. İnsanlar araçlarını çok uzakta bırakıp evlerine bu zor sokaklardan yürüyerek gitmek zorundalar. 50 yıldır böyle bir durumla ilk defa karşı karşıya kalan insanlar çaresizlik içinde suya , yola ve tertemiz nezih Karmi'lerine kavuşmayı hayal ediyorlar.

Bırakın temizlik için kullanma suyunu içme suyunu evlerine taşıyamıyorlar.Bir Allah in kulu da yardımcı olmuyor, en azından içme suyuna ihtiyacınız var mı diye sormayı bilmiyor !!! Halbuki burada yaşayan insanlara değer verip, saygı göstererek çalışma öncesinde düşünülmesi gereken çok basit ve kolay çözümlerle bu kadar mağduriyet yaratılmayabilirdi. Gerçekten yine çok sorumsuzca ve üzücü. Yerli, yabancı turistlerin ziyaret edip hayranlıkla gezdiği huzur dolu Karmi köyü tekrar ayni yollarına kavuşabilecek mi?