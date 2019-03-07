Karma evliliklerde vatandaşlık bilmecesi

Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıslı Türklerin yurt dışında Kıbrıslı olmayan kişilerle evliliğinden doğan 529 çocuğa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verileceği şeklindeki haberi ne doğruladı, ne de yalanladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) bir yıldır ortaklaşa yürüttüğü mücadele kapsamında karma evliliklerden doğan çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi konusunda olumlu sonuçlar çıkıyor.

Söz konusu iki sendikanın yaptığı girişimler neticesinde Kıbrıs’ta doğup anne ve babalarının karma evlilikleri yurt dışında olan toplam 529 kişiye ilerleyen günlerde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlıklarının verilmeye başlanacağı belirtildi

KTÖS ve KTOEÖS’ün yürüttüğü karma evliliklerden doğan kişilere Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi mücadelesi kapsamında 6 bin 100 kişi müracaatta bulundu.

Bu başvuruların kategorilere ayrıldığı, başvurular arasında Filistinli ile evlenen Kıbrıslı Türklerin çocukları da, 1974 öncesi karma evlilik yapanların çocuklarının da yer aldığı öğrenildi.

6 bin 100 başvuruda en ilginci de anne ve babası Kıbrıslı Türk olmasına rağmen 32 kişiye Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmemesi oldu.

Sendikalar girişimleri kapsamında, Rum İçişleri Bakanı KostantinosPetrides ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin ardından Rum İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir birim oluşturdu.

Sendikalar ayrıca, konuyu başta Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi olmak üzere diğer uluslararası platformlara da taşıdı. İlerleyen dönemde bir gelişme yaşanmazsa mahkeme süreci başlayacağı bildirildi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamadığı için başvuruda bulunan 6 bin 100 kişiden, 529 kişi ile ilgili olumlu adım atılacağına yönelik bilgi aldıklarını söyledi. Elcil, bu kişilerin, yurt dışında evlenmelerine rağmen Kıbrıs’ta doğan çocuklar olduğunu belirtti. Bu kapsamda sendika dışında, güneye başvurusu bulunan 92 kişi olduğunu ifade eden Elcil, 529 kişiden geriye kalanların da Kıbrıs’ın güneyindeki yetkili makamlara müracaatta bulunması gerektiğini dile getirdi. Kıbrıs’ın güneyinden gayrı resmi aldıkları bilgiye göre; konunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtikten sonra, duyurulacağını da ifade etti. 1974 öncesi ve sonrasında gelenlerle ancak ebeveynlerimden biri Kıbrıslı Türk olan kişilerle ilgili sorunlar olduğunu kaydeden Elcil, “Eğer gerekirse, hukuksal sürecin takip edilmesi gerekecek. Diplomatik şekilde çözülmeye çalışılacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıslı Türklerin yurt dışında Kıbrıslı olmayan kişilerle evliliğinden doğan 529 çocuğa “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı verileceği şeklindeki haberi ne doğruladığı, ne de yalanladığı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, vatandaşlıklarla “Kıbrıs” gazetesinde yer alan haber ve konuya ilişkin bakanlık açıklamalara geniş yer verdi.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıs gazetesinde yer alan verileri hiçbir durumda benimsemediğini yazan gazete, Rum İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili yasanın ve Rum Bakanlar Kurulu’nun 14.2.2007 tarihli kararının tam olarak uygulanmasından yana olduğun belirtti. Gazete, yasa ve Bakanlar Kurulu kararı temelinde, evliliğin yurt dışında yapılması durumunda başka ülkelerden olan kişilerle yapılan evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verilebileceğini anımsattı.

Gazete, ebeveynlerden birinin, Kıbrıs’a yasa dışı olarak gelmesi durumunda KKTC’de doğan çocuklara vatandaşlık verilmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

Kıbrıs gazetesinin haberine geniş yer veren gazete, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in söz konusu haberdeki açıklamalarını da aktardı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, haberi “Yerleşik Çocuklarına Herhangi Vatandaşlık Yok-Pasaportların Verilmesi İçin Kıbrıslı Türklerden Baskı” başlıklarıyla aktardı. Gazete, bir hükümet kaynağına dayanarak, hükümetin, “karma evliliklerden” doğan Kıbrıslı Türk çocuklara vatandaşlık verilmesi konusundaki politikasının aynı olduğu yazdı.

Habere göre, aynı kaynak, Kıbrıs gazetesinde bahsedilenler konusunda bir bilgisinin olmadığını ancak böyle bir şeyin bulunmadığını savundu.

Haber, Politis’te “Kıbrıslı Türklerin Karma Evliliklerinden Olan 529 Çocuğa Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlığı”; Haravgi’de “529 Kıbrıslı Türk’e Kıbrıs Vatandaşlığı” başlığıyla yer aldı.