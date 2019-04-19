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Karla karışık yağmur bekleniyor

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Karla karışık yağmur bekleniyor
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Hava hafta sonu sağanak yağmurlu, pazar günü ise dağlık kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak. 

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hafta sonu soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava sıcaklığı Pazar günü 13 -16 derece olacak. 
Havanın, yarın parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar günü parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu, dağlık kesimlerde karla karışık yağmurlu olması öngörülüyor. Hafta içi ise parçalı ve az bulutlu, açık az bulutlu geçecek. 

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde önceleri 17 - 20 derece, Pazar günü 13 -16 derece ve daha sonra 21 - 24 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, pazar günü fırtınamsı esecek.

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