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Karın Sığınma Evi'ne katkı için Ercan'da kampanya başlatıldı

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T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda “Lefkoşa Kadın Sığınma Evi’ne katkı kampanyası” düzenledi.

Karın Sığınma Evi'ne katkı için Ercan'da kampanya başlatıldı

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre “Kadın Sığınma Evi’ne katkı yap güçlü kadın, güçlü toplum yarat” sloganıyla ve Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve bir hafta sürecek kampanyada yolcular ve vatandaşlar gönüllerinden geçen miktarı bağış kutusuna atacak. Toplanan para Lefkoşa Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

Öte yandan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara çiçek dağıtıldı.

ÖZÇELİK: “KADINLARIMIZ HER ALANDA ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİPTİR”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, LTB Kadın Sığınma Evi’nin alanında bir ilk olduğunu ve farkındalık yarattığını kaydederek toplanacak bağışlar ile dayanışma ruhunun ne kadar kuvvetli olduğunun gösterileceğini belirtti.

Özçelik, “Unutulmamalıdır ki, toplumun mutluluğu, ülkenin huzuru, aydınlık yarınlarımıza, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştirmeyi üstlenen kadınlarımızın, mutluluğuyla, huzuruyla eş anlamalıdır. Toplumları tüm olumsuzluklardan, çıkmazlardan önemli oranda, kadının anne sevgisinin ve ince duygusunun kurtarabildiğine inanç taşıyorsak, bu duyarlılığı yılın 365 gününde göstermeli ve o yönde tavır sergilemeliyiz” dedi.

Sevginin, şefkatin, özverinin simgesi olan kadınların toplumda sadece bir anne değil, öğretmen, psikolog, danışman gibi anlatmakla bitmeyecek birçok rol üstlendiklerini kaydeden Özçelik, kadınların sadece evin içerisinde değil, iş ve toplumsal hayatta da çok önemli role sahip olduklarını ifade etti.

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