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Karga avı 21 yarın başlıyor

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Karga avı 21 yarın başlıyor
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Avcılar arasında karga avı diye bilinen Zararlılarla Mücadele adı altındaki sezon 21 Nisan Cumartesi günü başlayacak.  Mücadele, Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 24 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. Son yılların en yüksek katılımı ile gerçekleşecek mücadeleye 121 ekip katılıyor. Mücadele ile ilgili ekiplere Gönyeli ve İskele’de olmak üzere eğitim seminerleri düzenledi.

Gönyeli ve İskele Belediyelerinin konferans salonlarında gerçekleşen Zararlılarla Mücadele Eğitim Seminerlerinde Avcılık Federasyonu Eğitim Asbaşkanı Salih Mert Çakırlı ve Taşkent Doğa Parkı yetkilileri tarafından ekip liderlerine ve üyelerine bilgilendirme yapıldı.

Avcılık Federasyonu Başkanı Erhan Keser, seminerde hem Zararlılarla Mücadele kapsamında, hem de avcılık ile ilgili gelişmeler ile ilgili avcıların sorularını da yanıtladı. Gönyeli Belediyesi’ne, İskele Belediyesi’ne ve Taşkent Doğa Parkı’na eğitim seminerine verdiği katkılarından dolayı teşekkür eden Avcılık Federasyonu Başkan ve Yürütme Kurulu, tüm ekiplere kazasız belasız bir sezon diledi.

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