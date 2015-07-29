Kardeşinin kimliği ile geldi, tutuklandı

Ülkeye tatil amaçlı gelen ancak kardeşinin kimliğiyle giriş yaparak Bafra’daki Nuh’un Gemisi isimli otele yerleşen Sertaç Çelik tutuklandı Gamze PİR BAYKUR Kardeşinin kimliği ile KKTC’ye...

Ülkeye tatil amaçlı gelen ancak kardeşinin kimliğiyle giriş yaparak Bafra’daki Nuh’un Gemisi isimli otele yerleşen Sertaç Çelik tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Kardeşinin kimliği ile KKTC’ye tatile gelen Sertaç Çelik, tatil yapmak için gittiği Nuh’un Gemisi isimli otelde tespit edilerek tutuklandı. “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahte davranışla kayıt temin etme” suçlamalarıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Sertaç Çelik, tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalacak.

KARDEŞİNİN KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ...

Meselenin tahkikat memuru Ahmet Köse, zanlı Sertaç Çelik’in 27 Temmuz tarihinde başkasının kimliğine bürünerek ve sahte davranışla kayıt temin ederek Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yaptığını açıkladı. Zanlının akabinde ayni gün Bafra Turizm bölgesinde faaliyet gösteren Nuh’un Gemisi isimli otele giderek yine başkasının kimliğine bürünüp sahte davranışla kayıt temin ettiğini belirten Köse, zanlının otele giriş yaptığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Köse, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

ZANLI: “SUÇUM YOK...”

Mahkemede söz alan zanlı Sertaç Çelik, “Ben kardeşimin kimliği ile geldim. Benim bir suçum yok. Ben ne yaptım ki 3 gün tutuklu kalmamı istiyorlar?” şeklinde kendisini savundu.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay Menteş İnan, zanlı Sertaç Çelik’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.