Karayollarında tamir çalışmaları devam ediyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi, Dörtyol-Beyarmudu yolunda bakım onarım çalışmaları başlattı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında söz konusu güzergahta yaklaşık 900 m2 asfalt yama yapımı öngörülüyor.

Öte yandan Karayolları Dairesi’nin Dörtyol-Beyarmudu yolu ile birlikte çeşitli güzergahlarda başlattığı bakım onarım çalışmaları devam ediyor.

LEFKOŞA VE BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR

Buna göre; doğu istikametinde Lefkoşa Fuar kavşağından başlayarak Dr. Fazıl Küçük Bulvarı-Hamitköy ile Haspolat arası güzergahta bakım onarım çalışmaları devam ederken, bugüne kadar yaklaşık 4 bin m2 asfalt yama yapıldı.

Batı istikametinde ise, Lefkoşa Fuar kavşağından başlayarak Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde Gönyeli Çemberi ile Yılmazköy kavşağı arasındaki kesimde bakım onarım işleri yapılacak. İleriki günlerde başlayacak işler kapsamında 5 bin 140 m2 asfalt yama yapılması öngörülüyor.

KALEBURBU-SİPAHİ II. ERAP YOL YAPIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANIYOR

Bu arada Haspolat-Taşkent yolunda çalışmalar devam ederken, Taşkent-Dikmen yolundaki çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor. Yapımına Ocak 2019’dan başlanan Kaleburnu-Sipahi II. Etap Yol Yapımı çalışmalar ise kısa süre sonra tamamlanacak.

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Haspolat ile Yonca Kavşağı arasında olan kısım ile Yonca Kavşağı-Geçitkale arasındaki kesimde bakım onarım işlerinin ise ihale aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, çalışmalar süresince belirtilen güzergahları kullanacak sürücülerin dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.