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Karayolları'nın yapması gerekeni belediye yapıyor

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Girne Belediyesi, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkânsızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan Girne batı çevre yolunda temizlik çalışması yaptı

Karayolları'nın yapması gerekeni belediye yapıyor

Girne Belediyesi, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkânsızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan Girne batı çevre yolunda temizlik çalışması yaptığını belirtti. 
Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında, yolu ikiye ayıran orta refüj içerisindeki otlar temizlenirken, ağaçlar budanıyor, yol kenarları süpürülüp, atıklar toplanıyor.
Açıklamada, pandemi  döneminin sona ermesi ile birlikte tüm ekiplerin iş başı yapmaya başladıkları, şehir içindeki mezarlıklar, çocuk parkları, yeşil alanlar ve ara sokakların yanı sıra çevre yolunda da temizlik çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, çalışmalar sırasında zaman zaman alınacak önlemlerden ötürü çift şeritli yolda daraltmalara gidilebileceği bu nedenle yolu kullanacak sürücülerin temizlik çalışmaları boyunca trafik ikaz işaretleri ve işaretçilerine uymaları ve dikkatli olmaları istendi.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü; çevreye ve doğaya sahip çıkma gerektiğini vurgulayarak, çevreyi kirletmeden mevcut halin korunması adına yapılan çalışmaların da önemli olduğunu belirtti ve “artık çevreyi kirletmemeyi öğrenmeliyiz” dedi.

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