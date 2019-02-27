Karayolları Dairesi’nin hali içler acısı

Ulaştırma Bakanı Atakan, Karayolları Dairesi’nin daire olmadığını, 136 çalışanın yaş ortalamasının 50 ve üzeri olduğunu, araç ve aletlerin eski olduğunu, şantiyelerin elden çıkarıldığını, asfalt alacak durumunun olunmadığını söyledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Güzelyurt Lefke anayolunun uzun bir zamandan sonra sıkıntıların giderilerek trafiğe açıldığını, ancak sıkıntıların ve eksikliklerin bu yolda sürdüğünü, tam tamamlanmadığını birçok defa dile getirdiklerini anlattı.

Atakan, bu yoldaki bir kavşakta bir ara emri daha bulunduğunu ve uzlaşma aşamasında olduklarını ifade etti, trafiğe yakın bir zamanda kazandırılabileceğini söyledi.

Aydınlatma noktasında vurgulamak istediği bir konu olduğunu ifade ederek, tüm yollarda aydınlatmanın mümkün olmadığını, ayrıca bakım ve idamesinin de zor olduğunu, ellerindeki araç gereç insan gücü sıkıntıları bulunduğunu, Kıb-Tek’in de kendilerine yardımcı olmadığını anlatan Atakan, şehir girişleri ve kavşaklarda aydınlatmaya önem vereceklerini, ayrıca şerit çizimlerinin önemine dikkat çekti.

Atakan, Karayolları Dairesi’nin “tabelası” olduğunu ancak dairenin olmadığını, 136 çalışan bulunan dairede işçilerin yaş ortalamasının 50 ve üzeri olduğunu kaydetti. Araçların aletlerin eski olduğunu, şantiyelerin elden çıkarıldığını, asfalt alacak durumunun olunmadığını ifade eden Atakan, bu imkansızlıkları aşmak için müteahhitler ve bazı üniversiteler ile çalıştıklarını keşifler çıkardıklarını, yapım bakım onarım ve idame işlerini müteahhitlere bölge bölge vererek çözmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yol çizgilerinin de parlayan ve sürücüyü uyaran şekilde yeniden çizileceğini, trafik yön ve uyarı tabelalarının belli bir standarda getirileceğini, ülke genelindeki karayollarında gerekli aydınlatmaların düzeltileceğini, bariyerlerin yenileneceğini anlatan Atakan, yolların “çiçek ekilecek duruma gelmesinden” memnun olmadıklarını üzüldüklerini ancak mevsimden dolayı basit bir çukurun bile büyüdüğünü, müdahale edilse de kapatılamadığını belirtti.

Atakan, Gönyeli çemberinde yaptıkları bir yamalamayı örnek vererek, yaptıkları yamanın ertesi günkü bir sağanak yağmurda hemen açıldığını kaydetti, yağışlı periyodun geçmesini bekleyeceklerini söyledi.

Toplu taşıma konusunda Kar-İş ile olumlu bir çalışma içerisinde olduklarını ve bu çalışmayı sağlam bir hukuki zemine oturtmak için “kılı kırk yardıklarını” ifade eden Atakan, bu çalışmaları anlattı.

Atakan, Gazimağusa ve Girne limanlarında iyileştirme çalışmaları yaptıklarını, Denizcilik Müsteşarlığı yaratmak için çalıştıklarını, Gazimağusa Limanında kamu özel sektör işletmesi için ihale sürecinin 2019’un ikinci yarısında açıklanacağını kaydetti.

Trafik kazalarının önlenmesi, karayollarında düzenlemeler ve tedbirler için çalıştıklarını belirten Atakan, mevcut eğitim ve ehliyet sisteminin de geliştirilmesi gerektiğini, bu yönde ciddi çalışma başlatıldığını vurguladı.

