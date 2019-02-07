banner255
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
Denizlere verilen renk isimlerinin hikayesi
13 0
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
Bu görüntüler başkent Lefkoşa’ya yakışmıyor
37 0
 
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
“Ev Yapımı” beğeniyle izlendi
18 0
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday
17 0
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
Anayolun dibine inşaat yapılır mı?
75 0
Goller Akyerli anısına atıldı
Goller Akyerli anısına atıldı
58 0
Geleceğin mimarları hazır
Geleceğin mimarları hazır
21 0
banner82

Karaya oturan gemi ancak pazar günü kurtarılmaya çalışılacak

banner27

Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan ve şiddetli fırtına nedeniyle bu sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturan Tanzanya bayraklı Salim N1 isimli tanker geminin kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği bildirildi

Karaya oturan gemi ancak pazar günü kurtarılmaya çalışılacak
banner215

Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan Tanzanya bayraklı Salim N1 isimli tanker gemi şiddetli fırtına nedeniyle bu sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu. Hava tahmin raporlarına göre yarın ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Genel Kurtarma Ltd. Şirketi Müdürü Yusuf Burak, kurtarma faaliyetine, gemi sahibinin talebi ya da Limanlar Dairesi’nin görev vermesi durumunda ve hava koşullarının el verdiği zaman başlamaya hazır olduklarını belirtti.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, yükü bulunmayan tanker gemi 2 Aralık’ta Gazimağusa açıklarına demirlediğinden beri bölgede beklemekteydi.

Gemi, ülkeyi son günlerde etkileyen şiddetli fırtınanın etkisiyle bu sabah yaklaşık 500-800 metre sürüklenip, Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu.

Olayın, Sahil Güvenlik ve Limanlar Dairesi’nin bilgisi ve kontrolü altında olduğu öğrenildi.

FIRTINANIN SONA ERMESİ GEREKİYOR

Yusuf Burak, şirket olarak konuyu etüd edip, değerlendirdiklerini kaydetti. Burak, hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına pazar günü başlanabileceğini belirtti.

Burak, “Pazar ve pazartesi bu gemiyi kurtarmaya hazırız. Tabi görevlendirmeyle ilgili yasal sürecin de tamamlanması lazım… Şirketin gemi çekebilmesi için ya gemi armatörünün, ya da Limanlar Dairesi’nin bize görev vermesi gerekiyor” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.