Karaya oturan gemi ancak pazar günü kurtarılmaya çalışılacak

Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan ve şiddetli fırtına nedeniyle bu sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturan Tanzanya bayraklı Salim N1 isimli tanker geminin kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği bildirildi

Gazimağusa açıklarında 2 Aralık’tan beri demirli bulunan Tanzanya bayraklı Salim N1 isimli tanker gemi şiddetli fırtına nedeniyle bu sabah Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu. Hava tahmin raporlarına göre yarın ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına ancak pazar veya pazartesi başlanabileceği öğrenildi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Genel Kurtarma Ltd. Şirketi Müdürü Yusuf Burak, kurtarma faaliyetine, gemi sahibinin talebi ya da Limanlar Dairesi’nin görev vermesi durumunda ve hava koşullarının el verdiği zaman başlamaya hazır olduklarını belirtti.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, yükü bulunmayan tanker gemi 2 Aralık’ta Gazimağusa açıklarına demirlediğinden beri bölgede beklemekteydi.

Gemi, ülkeyi son günlerde etkileyen şiddetli fırtınanın etkisiyle bu sabah yaklaşık 500-800 metre sürüklenip, Gülseren Gazinosu yakınlarında karaya oturdu.

Olayın, Sahil Güvenlik ve Limanlar Dairesi’nin bilgisi ve kontrolü altında olduğu öğrenildi.

FIRTINANIN SONA ERMESİ GEREKİYOR

Yusuf Burak, şirket olarak konuyu etüd edip, değerlendirdiklerini kaydetti. Burak, hava tahminlerine göre cuma ve cumartesi devam etmesi beklenen fırtınadan dolayı kurtarma çalışmalarına pazar günü başlanabileceğini belirtti.

Burak, “Pazar ve pazartesi bu gemiyi kurtarmaya hazırız. Tabi görevlendirmeyle ilgili yasal sürecin de tamamlanması lazım… Şirketin gemi çekebilmesi için ya gemi armatörünün, ya da Limanlar Dairesi’nin bize görev vermesi gerekiyor” dedi.