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Karavezirler: Yeni yıl herkese sağlık mutluluk getirsin

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Karavezirler: Yeni yıl herkese sağlık mutluluk getirsin

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün, Meriç’te bulunan ve 65 yaş üzeri bireylere hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’ne giderek, orada bulunan merkez üyelerinin yeni yıllarını kutladı.

Eşi Mürvet Karavezirler ile birlikte gittiği Gündüz Bakım Merkezi’nde Ali Karavezirler; Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Uzman Hemşire Laden Serinsu Konuşur, merkez çalışanları ve merkeze üye büyüklerimiz ile bir araya geldi.

Yeni yılın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Ali Karavezirler, 2020 yılının herkese uğurlu gelmesini diledi.

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