Karavezirler, bölge okullarında sıkıntıları yerinde inceledi

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, bölgedeki ilkokul ve lisede incelmelerde bulunarak eksiklikleri okullar açılana kadar giderme konusunda çalışma başlattı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala, bölge okullarının sıkıntılarına ve eksikliklerine el uzattı.

Başkan Ali Karavezirler bugün, beraberindeki belediye sorumlularıyla birlikte, Şht. Mehmet Eray İlkokulu’nu ziyaret ederek, Okul Müdürü Elçin Altan, Muavin Nadir Sebatlı ve Sorumlu Öğretmen Hüseyin Alsancak ile incelemelerde bulundu.

Minareliköy’ün Okul Öncesi ve Anaokulu’nu da gezerek, belediye imar sorumluları ile Müdür Elçin Altan’dan detaylı bilgilere ulaşan Ali Karavezirler, okullar açılana kadar tüm eksikliklerin giderilmesi için çalışma başlattı.

Tüm bölge okullarına eşit şekilde yardım edileceğinin altını çizen Karavezirler daha sonra, temizlik işleri yine Değirmenlik Belediyesi tarafından yapılan Değirmenlik Lisesi’ni ziyaret etti ve orada Müdür Mustafa Kurumanastırlı ile görüştü.