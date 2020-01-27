banner255
banner69
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
702 0
Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
26 0
 
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
11 0
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
102 0
Karadağ’da, Lefke kazandı
Karadağ’da, Lefke kazandı
97 0
23 0
Genesis, SUV ailesini genişletecek
Genesis, SUV ailesini genişletecek
15 0
banner374

Kararımı Şubat’ın ilk haftasında açıklayacağım

banner27

Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kararını Şubat ayının ilk haftasında açıklayacağını söyledi

Kararımı Şubat’ın ilk haftasında açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili karaını Şubat ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. 

Akıncı dün Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya ve Meriç ziyaretlerinde yurttaşların Kıbrıs sorunu, iç konular ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Nisan’da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sorularını da yanıtladı.

Berlin Açıklaması ile iki kurucu devlete dayalı federal çözüm hedefi yanında, siyasi eşitlik ve siyasi eşitliğin unsurlarına ilişkin yaratılan bulanıklığın bir anlamda ortadan kalktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta çözüm sadece Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar için değil, bölgedeki tüm taraflar için gerekli hale geldi. BM Genel Sekreteri Guterres’in tarafların onayı ile yapılan Berlin Açıklaması’nda gelinen aşamada çözümün ivedi olduğu da yer alıyor. BM Genel Sekreteri, 5’li konferans için uygun aşamada çalışmayı taahhüt etmiştir” dedi.

KKTC’deki seçimlerin ardından 5’li konferans için hareketlenmenin başlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yeni sürecin eskilerin tekrarı olmayacak şekilde, kapsamlı çözüm için sonuç odaklı ve stratejik anlaşma hedefiyle aşamalandırılmasının anlamlı olacağı sadece bizim tarafımızdan değil, BM tarafından da ortaya konuldu” şeklinde konuştu.

Yurttaşların Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorularına karşılık Cumhurbaşkanı Akıncı, “Birkaç gün önce Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini belirleyerek ilan etti. 26 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi takvimi belli oldu. Daha önce de bu konuda karasız olmadığımı, kararımı yeri ve zamanı geldiğinde paylaşacağımı ifade etmiştim. Artık seçim takvimi resmileştiğine göre, Şubat ayının ilk haftasında adaylıkla ilgili kararımı kamuoyu ile de paylaşacağım" ifadesini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.