“Kararı Benli değil yargı verecek”

Gönyeli’deki üst geçit projesiyle ilgili davacıların avukatı Ünver Bedevi, Benli’nin “10 güne yolu açarız” açıklamasına tepki gösterdi

Gönyeli’deki alt/üst geçit projesi ile ilgili Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’nin “10 güne yolu açarız” açıklamasına davacıların avukatı Ünver Bedevi yanıt verdi.

Bedevi, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli Mahkeme huzurunda duruşması devam etmekte olan ve yürürlükte mahkeme tarafından verilmiş bir ara emri barındıran Köprü Davası ile ilgili bir açıklama yapmasını kınadı.

Bedevi, Benli’nin “Çok kısa süre sonra inşaat üzerindeki ara emirleri kalkacak. Bu konuda bir sıkıntı yok. 10 günlük bir inşaat faaliyeti ile de altgeçidi trafiğe açacak noktaya getireceğiz’’ diyerek mahkemenin yıkım kararı gibi bir karar üretme ihtimalinin olmadığını” söylediğini ifade ederek “Benli bilmelidir ki, yıkım kararı dahil bu konulardaki takdir yetkisi bağımsız yargı organında, yani mahkemelerdedir ve Benli değil mahkemeler karar verecektir. Benli’nin davalı konumundaki bir siyasi olarak algı yaratma, devam eden davaya etki etme ve Mahkemeyi baskı altına alma çabası yanlıştır ve suç teşkil eder.

Gönyeli halkının seçimle göreve getirdiği bu zat, Belediyenin kamu gücünü kullanarak ve kamu yararı kisvesi altında kişilerin Anayasal ve Yasal haklarını ezmeye çalışırken, kendi Demokrasi ve Hukuk anlayışının yetmediği yerde, düzgün müşavere alıp uygulamalı ve bu tür açıklamalar yapamamalıdır.

Şiddetle kınar, konunun takipçisi olacağımızı bildiririm” dedi.