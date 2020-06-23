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"Karar verdiler, Kıb-Tek'i batıracaklar"

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"Karar verdiler, Kıb-Tek'i batıracaklar"

El-Sem Başkanı Tuluy Kalyoncu az önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümetin son açıkladığı 2. Ekonomik Destek Paketi'nde bulunan 'teşvik' adı altında bazı yerlere yapılan indirimlerin 10 kuruştan 25 kuruşua çıkarıldığına dikkat çekerek bunun Kıb-Tek'in batmasına sebep olacağını savundu.

İşte Tuluy Kalyoncu'nun yaptığı paylaşım:

"Sanayi, turizm, üniversiteler, tarımsal amaçlı üretim yapan tesisler, yerel TV kanalları, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı yurtlara 2011 yılından beridir yürürlükteki tarifeler üzerinden “Teşvik” adı altında uygulanan kWs başına 10 Kuruş’luk indirim miktarı, açıklanan 2’nci ekonomik destek paketine göre 25 Kuruş’a çıkarılıyor.

Bakanlar Kurulu kararına göre Kurum’un fatura ödemesi sırasında uygulamakta olduğu bu indirim tutarı, her ay Maliye Bakanlığı tarafından Kurum’a ödenmesi gerekiyor. Oysa Mayıs 2019’dan itibaren ödemeler yapılmıyor. Kurum’un bu uygulama nedeniyle Maliye’den alacağı 42 milyon TL’ye ulaşmış durumda. İndirim miktarı 10 Kuruş/kWs iken ortalama aylık tutar 2 buçuk 3 milyon TL civarında. Şimdi açıklanan ekonomik destek paketi ile aylık teşvik tutarı ortalama 7 – 7 buçuk milyon TL’yi bulacak. Maliye’nin ödememeye devam etmesi halinde Kurum’un borçlanmaya devam etmekten başka çaresi kalmayacak. Borçlanma şimdi yapıldığı gibi AKSA’ya devam etmesi halinde Kurum’un sadece “Teşvik” uygulaması kaynaklı faiz gideri, 2 aylık personel maliyetine denk gelecek.

Diğer yandan, 2019 Nisan ayı itibarı ile 98 Kuruş/kWs olan maliyete rağmen teşvikten yararlanacak örneğin sanayi tarifesi kullanıcısı bir tüketici, fiilen 67 Kuruş/kWs tarife ücreti ödeyecek. Bu kapsama giren tüketiciler; Türkiye’de 59, güney Kıbrıs’ta 1.44 Kuruş/kWs tarife ücreti ödüyor."

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