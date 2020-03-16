“Karar üretilmezse önlemler boşa gidecek”

Dr. Erol Uçaner: “Biz 14 gün kapanalım, sonra öğrenci veya turist taşıyıcı olarak gelsin, sokaklarda bizim aldığımız önlemler çöpe gitsin”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Doktoru Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile hükümetin korona virüse karşı aldığı önlemleri tartıştı.

Pandemi bitmeden ülkeye gelecek herkesin 14 gün karantinada tutulması gerektiğini savunan Uçaner, “Biz 14 gün kapanalım, sonra öğrenci veya turist taşıyıcı olarak gelsin, sokaklarda bizim aldığımız önlemler çöpe gitsin!” dedi.

Dr. Erol Uçaner’in paylaşımı şöyle:

“Hükümetimiz gerekli önlemleri aldı, hepsi çok doğru, bize düşen görev buna uymaktır, İtalya’da dün 3500 yeni vaka ve 150 ölüm gerçekleşmiştir, bunun sebebi 14 gün öncesini önemsememeleri oldu ve önemsemeye başladıklarında ise her şey için geç olduğuydu. Mecbur kalmadıkça evinizden çıkmayınız.

Şimdi esas üzerinde durmak istediğim nokta:

2 gündür Türkiyeli öğrenciler, işadamları, yabancılar memleketlerine dönüyorlar, resmi olarak koskoca Türkiye’de pozitif olan 6 vaka olduğuna inanmıyorum, şimdi bugün Umreden 21 bin kişi gelecek ve bu kişiler hepsi 14 gün karantinaya alınacaklar belki de evlerinde bile değil, özel belirlenmiş yurtlar, oteller vs’lerde.

Şimdi 14 gün sonra yavaş yavaş ülke normale dönecek ve bu öğrenciler, işadamları vs geri gelecekler, peki geleceklerinde virüs taşıyıcısı olduklarını nasıl bileceğiz? Mümkün değil, ateş kuluçka döneminde olmayabilir, olmaz...

İşte bugün hükümetimize düşen en büyük görev, 13 gün sonrayı düşünüp, geri gelecek olan bu öğrencileri, turistler eğer gelecekse onları ne gibi bir muameleye tutmak gerektiğidir.

Ben söyleyeyim:

1) Önce yurt dışına çıkan öğrenci sayısı belirlenmelidir

2) Bu sayıya göre karantina merkezleri planlanmalıdır. Sonucunda bir çoğu, belki de hepsi geri gelecek

3) Olası herhangi bir sağlık sorunu için bu öğrenci veya turistlere tetkik, tedavi uygulamaya yetebilecek bir sağlık oluşumu o binada planlanmalıdır, sonucunda binaya atıp o şekil bırakamazsınız

4) Bina temizliğinden sorumlu bir ekip kurulmalıdır, bu dönemde hijyen çok önemlidir

5) Hastalıkla mücadelede beslenme olmazsa olmazdır, bu kişilerin düzgün ve yeterli günlük kalori, yağ, protein alımını, vitamin hatta imun sistem güçlenmesini sağlayacak takviyelerin de planlanması lazımdır!

6) Kronik hastalıkları olanlar belirlenmeli (astım, diyabet, hormonsal hastalıklar, vs vs) sonuçta bu çocuklar okula yazılırken herhangi bildiğiniz bir hastalığınız var mı anketini doldurmuşlardır, bunların incelenmesi şarttır

7) 13 günlük sürede bunlar planlanmalı, yeterli zaman vardır

8) Bu çocuklara okullarından mesaj göndertilip 14 gün şu merkezde karantina altında olacakları ve buna hazırlıklı gelmeleri bildirilmelidir,

9) Ve 14 gün dolunca karantina sona erdirilip okul veya evlerine gönderilmeleri en doğrusu olacaktır.

Ben inanmıyorum gelecek olan öğrencilere hele ki bu 14 gün sonra olacak, be çocuklar evinizde 14 gün kalınız, sokağa çıkmayınız, ateşiniz çıkarsa hemen da hastaneye deyip bunu uygulatacaksınız.

Bunlar benim düşüncelerim, biz 14 gün kapanalım, sonra öğrenci veya turist taşıyıcı olarak gelsin, sokaklarda bizim aldığımız önlemler çöpe gitsin!

Öyle değil kardeşim işte, alın önleminizi beğenen gelsin! Gelecekse de karantinaya girsin.

Bu süreç zor ve uzun olabilir, pandemi bitmeden ki belki 2-3 ay sürecek, vatandaş olmayan herkes karantinaya alınmalıdır!

Bunun alt yapısını bence hazırlamaya başlayınız.”