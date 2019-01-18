Karapaşaoğlu serbest

Vicdani retci Halil Karapaşaoğlu bugün çıkarıldığı istinaf mahkemesindeki duruşması neticesinde serbest kaldı. Daha önce 2,000 TL para cezasını ödemediği gerekçesiyle 20 günlük hapis cezasına çarptırılarak 15 Ocak salı günü evinden alınarak cezaevine götürülen Halil Karapaşaoğlu'nun dün görüşülen istinaf davasının kararı bugün açıklandı. İstinaf mahkemesi 20 günlük cezayı 3 güne indirerek Halil Karapaşaoğlu'nun serbest kalmasına emir verdi.
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