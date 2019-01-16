Karapaşaoğlu cezaevinde

Vicdani retle yargılanan ve Askeri Mahkeme’nin kestiği para cezasını ödemeyen Halil Karapaşaoğlu, dün polis tarafından evinden alınarak cezaevine götürüldü

Askeri Mahkeme’nin kestiği para cezasını ödemeyi reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, polis tarafından evinden alınarak cezaevine götürüldü.

Lefkoşa Köşklüçiftlik’teki evinde saat 11.00 sıralarında tutuklanan Karapaşaoğlu’nu, Kıbrıs’ta Vicdani Ret İnisiyatifi aktivistleri ve dava arkadaşları alkışlarla uğurladı.

Vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu, seferberliğe gitmediği için yargılandığı Askeri Mahkeme tarafından 3 Ocak’ta açıklanan kararla, 2 bin TL para cezasına ve bu parayı 10 gün içinde ödememesi halinde ise 20 gün hapisliğe çarptırılmıştı.

Karapaşaoğlu, kararının ardından, parayı ödemeyeceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde de istinafa gitmişti.

Öte yandan hükümet, vicdani ret konusunda düzenleme içeren Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı Meclis’e sunmuştu.

